rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Изображение материала

В Ростовской области изымут сельхозземли для строительства Северного радиуса

8 августа 2023, 08:49
Фото: pxhere.com
В Ростовской области изымут сельхозземли для строительства Северного радиуса
В Ростовской области предстоит изъять несколько земельных участков для государственных нужд, говорится в распоряжении правительства региона.

Это необходимо для строительства Северного радиуса в рамках создания Ростовского транспортного кольца. Для этого придется изъять землю, о чем оповестят владельцев, с которыми заключат специальные соглашения.

Если они не захотят подписывать документы, то тогда этот вопрос будет рассматриваться через суд. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.

В центре Ростова на Пушкинской за 350 млн рублей продают участок под застройку
Узнать подробнее

Добавим, что всего планируется изъять пять сельскохозяйственных участков.

Ранее стало известно, что около 3,4 миллиарда рублей вложат в строительство Северного радиуса в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В центре Ростова на Пушкинской за 350 млн рублей продают участок под застройкуВ Ростове-на-Дону ночью 4 августа перекроют участок дороги на выезде из городаВ Ростовской области дождь размыл участок трассы
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Изъятие земли#Северный радиус#Ростовское транспортное кольцо#Сельскохозяйственные участки#Строительство#Суд
Подпишитесь
Ростовчане пригрозили перекрыть улицы на Северном из-за частых отключений света
Сегодня, 09:29
Жители пожаловались на разросшиеся поля с амброзией на Западном в Ростове
Сегодня, 08:50
На месте сгоревшего Кундрюченского леса давно должны быть сибирские леса — эксперт
Сегодня, 10:52
Стало известно о намерении конфисковать крупный ростовский агрохолдинг
Сегодня, 07:50
В отделе полиции в Ростовской области умер задержанный
Сегодня, 06:19
Хот-доги и кружевные трусики: за что судились компании Ростовской области в июле
Сегодня, 10:50