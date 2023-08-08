Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Это необходимо для строительства Северного радиуса в рамках создания Ростовского транспортного кольца. Для этого придется изъять землю, о чем оповестят владельцев, с которыми заключат специальные соглашения.
Если они не захотят подписывать документы, то тогда этот вопрос будет рассматриваться через суд. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.
Добавим, что всего планируется изъять пять сельскохозяйственных участков.
Ранее стало известно, что около 3,4 миллиарда рублей вложат в строительство Северного радиуса в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.