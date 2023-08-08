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В Ростовской области на глазах у сына утонул мужчина

8 августа 2023, 12:15
Фото: 10.mchs.gov.ru
В Ростовской области на глазах у сына утонул мужчина
В Азове из воды достали тело утонувшего мужчины, сообщает Telegram-канал «Ростов сегодня».

Канал пишет, что местный житель пришел искупаться вместе с сыном, алкоголь перед заплывали он не употреблял. Однако отдых закончился трагедией.

«В какой-то момент мужчина нырнул в воду и не смог выплыть. Сын вызвал спасателей и скорую, но помочь мужчине уже не смогли», — сказано в сообщении.

В Ростовской области за выходные утонули четыре человека
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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Напомним, что в Ростовской области за выходные утонули четыре человека. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого житель в Ростовской области чуть не утонул при попытке на спор переплыть реку.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Утонул#Мужчина#Спасатели#Трагедия#Вода#Азов#Скорая помощь#Официальная информация#Выплыть
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