В Ростовской области на глазах у сына утонул мужчина

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Канал пишет, что местный житель пришел искупаться вместе с сыном, алкоголь перед заплывали он не употреблял. Однако отдых закончился трагедией.
«В какой-то момент мужчина нырнул в воду и не смог выплыть. Сын вызвал спасателей и скорую, но помочь мужчине уже не смогли», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Напомним, что в Ростовской области за выходные утонули четыре человека. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого житель в Ростовской области чуть не утонул при попытке на спор переплыть реку.