В Ростовской области на М-4 задержали наркокурьера из Крыма с килограммами наркотиков

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Во вторник, 8 августа, в полиции сообщили о задержании жителя Крыма, подозреваемого в торговле наркотиками.
Подозрительный минивэн под управлением 39-летнего крымчанина остановили на 993-м километре М-4 «Дон».
В ходе осмотра минивэна с краснодарскими номерами в салоне обнаружили два тайника с материалами для фасовки, банковскими картами, электронными весами и двумя свертками N-метилэфедрона. Общая масса запрещенного вещества составила около двух килограммов.
Полицейские предполагают, что подозреваемый осуществлял доставку и сбыт наркотических веществ, как в Ростовской области и Крыму, так и в Липецкой, Воронежской, Тульской и Московской областях.
Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело, а самого крымчанина заключили под стражу. Расследование по факту произошедшего продолжат.
Ранее в Ростове «накрыли» нарколабораторию с более чем 30 килограммами запрещенных веществ.