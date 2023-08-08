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В Ростовской области на М-4 задержали наркокурьера из Крыма с килограммами наркотиков

8 августа 2023, 13:20
Фото: 61.мвд.рф
В Ростовской области на М-4 задержали наркокурьера из Крыма с килограммами наркотиков
В Ростовской области полицейские задержали крымчанина, в минивэне которого нашли два тайника с наркотиками, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Во вторник, 8 августа, в полиции сообщили о задержании жителя Крыма, подозреваемого в торговле наркотиками.

Подозрительный минивэн под управлением 39-летнего крымчанина остановили на 993-м километре М-4 «Дон».

В ходе осмотра минивэна с краснодарскими номерами в салоне обнаружили два тайника с материалами для фасовки, банковскими картами, электронными весами и двумя свертками N-метилэфедрона. Общая масса запрещенного вещества составила около двух килограммов.

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В Ростовской области на М-4 задержали наркокурьера из Крыма с килограммами наркотиков

Полицейские предполагают, что подозреваемый осуществлял доставку и сбыт наркотических веществ, как в Ростовской области и Крыму, так и в Липецкой, Воронежской, Тульской и Московской областях.

Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело, а самого крымчанина заключили под стражу. Расследование по факту произошедшего продолжат.

Ранее в Ростове «накрыли» нарколабораторию с более чем 30 килограммами запрещенных веществ.

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