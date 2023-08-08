Августовский перерасчет, как и все ежегодные плановые повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно обращаться за новыми выплатами. Деньги будут перечислены всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по обычному графику.