Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Изменения в выплатах затронули всех граждан, получающих пенсии по старости и инвалидности, за которых работодатели ранее уплачивали страховые взносы.
В отличие от обычной индексации, где размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от размера зарплаты пенсионера: чем выше зарплата, тем больше будет увеличение пенсии. Максимальное составляет три пенсионных коэффициента.
Августовский перерасчет, как и все ежегодные плановые повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно обращаться за новыми выплатами. Деньги будут перечислены всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по обычному графику.
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