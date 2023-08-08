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В Ростовской области повысили пенсии 266 тыс работающим жителям

8 августа 2023, 10:48
Фото: special.kagl-rayon.donland.ru
В Ростовской области повысили пенсии 266 тыс работающим жителям
В Ростовской области с 1 августа 2023 года провели индексацию пенсий работающих граждан, сообщили в правительстве региона.

Изменения в выплатах затронули всех граждан, получающих пенсии по старости и инвалидности, за которых работодатели ранее уплачивали страховые взносы.

В отличие от обычной индексации, где размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от размера зарплаты пенсионера: чем выше зарплата, тем больше будет увеличение пенсии. Максимальное составляет три пенсионных коэффициента.

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Августовский перерасчет, как и все ежегодные плановые повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно обращаться за новыми выплатами. Деньги будут перечислены всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по обычному графику.

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