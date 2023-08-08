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В Ростовской области шахтер загремел в больницу после свидания с девушкой

8 августа 2023, 17:34
Фото: 1MI
В Ростовской области шахтер загремел в больницу после свидания с девушкой
В Каменске-Шахтинском ростовчанина заманили на свидание с подругой и жестоко избили из-за отказа отдать новый телефон, подробностями поделились донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственные источники рассказал, что в Ростовской области по полусмерти избили шахтера, заманив его на свидание со знакомой.

По предварительной информации, 39-летний шахтер имел неосторожность похвастаться в переписке с подругой из Каменска-Шахтинского, что смог купить себе телефон мечты за 30 тысяч рублей. Переписку женщины заметили случайные прохожие, которые отняли у жительницы Каменска смартфон и продолжили беседу с шахтером, заманивая его на свидание из Красного Сулина. Девушка не решила противостоять пяти молодым мужчинам и отдала им собственный телефон. Уже через час ростовчанин был в Каменске-Шахтинском.

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Мужчина попытался дать отпор пяти мужчинам, но те затолкали его в багажник, вывезли к реке и жестоко избили ногами по всему телу за отказ отдать телефон, стоимость которого почти составляла его месячную зарплату. После того как шахтер очнулся от потери сознания и осознал, что его могут убить — он сообщил злоумышленникам пароль, и они скрылись с добычей. Дончанину, когда он смог добраться до одной из улиц, помогли прохожие — вызвали полицию со скорой, врачи диагностировали ЧМТ и ушибы.

Источник издания рассказал, что четверых из пяти злоумышленников удалось задержать по горячим следам, последний объявлен в федеральный розыск. Всех обвинили в разбое, если вина злоумышленников будет доказана — им придется провести в колонии до 10 лет.

Обращаем внимание, официального подтверждения этого происшествия пока не поступило, данные уточняются.

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