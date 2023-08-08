В Ростовской области шахтер загремел в больницу после свидания с девушкой

Мужчина попытался дать отпор пяти мужчинам, но те затолкали его в багажник, вывезли к реке и жестоко избили ногами по всему телу за отказ отдать телефон, стоимость которого почти составляла его месячную зарплату. После того как шахтер очнулся от потери сознания и осознал, что его могут убить — он сообщил злоумышленникам пароль, и они скрылись с добычей. Дончанину, когда он смог добраться до одной из улиц, помогли прохожие — вызвали полицию со скорой, врачи диагностировали ЧМТ и ушибы.