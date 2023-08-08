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В Ростовской области цены на роллы и суши вырастут на 25%

8 августа 2023, 17:58
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области цены на роллы и суши вырастут на 25%
В Ростовской области и других регионах России прогнозируют рост цен на роллы и суши из-за антироссийских санкций, об этом сообщил портал «Новые известия».

Совсем недавно ростовчане были шокированы ростом цен на курицу, на днях оказалось, что разнообразить рацион бараниной и говядиной могут только зажиточные дончане, а теперь не осталось надежды и на рыбу.

Сети доставки суши и роллов, по данным издания, заявили о грядущем скачке цен — сразу на 25%. Такой рост стоимости своей продукции заведения общепита объяснили антироссийскими санкциями, которые отразились на ценах на рыбу, в частности импортную семгу, а также курицу, кальмары и рис.

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По словам экспертов, рост цен будет связан и со стоимостью рубля, дефицитом поставок и проблемами с логистикой. Российская рыба могла бы стать альтернативой, однако большую часть дикого лосося экспортируют в Азию.

Ранее стало известно, что в сентябре в Ростовской области могут вырасти цены на индейку.

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