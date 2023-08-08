В Ростовской области цены на роллы и суши вырастут на 25%

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Сети доставки суши и роллов, по данным издания, заявили о грядущем скачке цен — сразу на 25%. Такой рост стоимости своей продукции заведения общепита объяснили антироссийскими санкциями, которые отразились на ценах на рыбу, в частности импортную семгу, а также курицу, кальмары и рис.
По словам экспертов, рост цен будет связан и со стоимостью рубля, дефицитом поставок и проблемами с логистикой. Российская рыба могла бы стать альтернативой, однако большую часть дикого лосося экспортируют в Азию.
Ранее стало известно, что в сентябре в Ростовской области могут вырасти цены на индейку.