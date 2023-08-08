Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Жители микрорайона Левенцовкий рассказывают, что на их территории разрослись огромные поля с амброзией.
«У многих аллергия, а никому дела нет. Если администрация района не хочет заниматься наведением порядка, то почему бы не перепоручить это, например, управляющей компании? Почему за этим никто не следит?» — возмущаются горожане.
На заросли не скошенной, полузасохшей травы жалуются жители многих улиц Ростова.
Например на улице Каширской замечена активистка, которая сама вырывала амброзию.
«Я — аллергик. Каждое утро из-за амброзии прихожу на работу в слезах и с головной болью. Поэтому и вырываю ее по пути моего маршрута на работу. Больше же никто не позаботится», —заявила ростовчанка корреспонденту RostovGazeta.
Однако ее маршрут на работу проходит не по всей улице Каширской. Поэтому амброзия здесь продолжает расти рядом с жилыми домами.
Недовольны и жители улицы 2-й Краснодарской. Здесь, возле крупного продуктового магазина, тоже располагается заросшая поляна с амброзией. А рядом на тропинке, идущей к магазину, складированы огромные горы сухих веток.
«В жару, о которой нас каждый день предупреждает МЧС, эти горы поваленных сухих деревьев и веток могут запросто загореться. А находятся эти кучи рядом с многоэтажным жилым домом», — возмущаются идущие по тропинке.
Ранее RostovGazeta сообщала, что горожан возмутили горы мусора в человеческий рост на Северном кладбище в Ростове.