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Жители пожаловались на разросшиеся поля с амброзией на Западном в Ростове

8 августа 2023, 08:50
Фото: Читатель / rostovgazeta.ru
Жители пожаловались на разросшиеся поля с амброзией на Западном в Ростове
В редакцию RostovGazeta обратились жители Западного района Ростова. Люди жалуются на поля с амброзией, которая представляет собой настоящую беду для аллергиков.

Жители микрорайона Левенцовкий рассказывают, что на их территории разрослись огромные поля с амброзией.

«У многих аллергия, а никому дела нет. Если администрация района не хочет заниматься наведением порядка, то почему бы не перепоручить это, например, управляющей компании? Почему за этим никто не следит?» — возмущаются горожане.

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Жители микрорайона Левенцовкий рассказывают, что на их территории разрослись огромные поля с амброзией.Жители микрорайона Левенцовкий рассказывают, что на их территории разрослись огромные поля с амброзией.
Жители микрорайона Левенцовкий рассказывают, что на их территории разрослись огромные поля с амброзией.Жители микрорайона Левенцовкий рассказывают, что на их территории разрослись огромные поля с амброзией.
Жители микрорайона Левенцовкий рассказывают, что на их территории разрослись огромные поля с амброзией.Жители микрорайона Левенцовкий рассказывают, что на их территории разрослись огромные поля с амброзией.
Жители микрорайона Левенцовкий рассказывают, что на их территории разрослись огромные поля с амброзией.Жители микрорайона Левенцовкий рассказывают, что на их территории разрослись огромные поля с амброзией.
Жители микрорайона Левенцовкий рассказывают, что на их территории разрослись огромные поля с амброзией.
Фото: Читатель / rostovgazeta.ru

На заросли не скошенной, полузасохшей травы жалуются жители многих улиц Ростова.

Например на улице Каширской замечена активистка, которая сама вырывала амброзию.

«Я — аллергик. Каждое утро из-за амброзии прихожу на работу в слезах и с головной болью. Поэтому и вырываю ее по пути моего маршрута на работу. Больше же никто не позаботится», —заявила ростовчанка корреспонденту RostovGazeta.

Однако ее маршрут на работу проходит не по всей улице Каширской. Поэтому амброзия здесь продолжает расти рядом с жилыми домами.

Амброзия на Каширской продолжает расти рядом с жилыми домами.Амброзия на Каширской продолжает расти рядом с жилыми домами.
Трава и сухостой "украшает" дворы на Каширской. Трава и сухостой "украшает" дворы на Каширской.
Амброзия на Каширской продолжает расти рядом с жилыми домами.
Фото: rostovgazeta.ru

Недовольны и жители улицы 2-й Краснодарской. Здесь, возле крупного продуктового магазина, тоже располагается заросшая поляна с амброзией. А рядом на тропинке, идущей к магазину, складированы огромные горы сухих веток.

Возле продуктового магазина на 2-ой Краснодарской заросшая поляна с амброзией. Возле продуктового магазина на 2-ой Краснодарской заросшая поляна с амброзией.
На тропинке, ведущей к продуктовому магазину, на 2-ой Краснодарской, лежат горы сухих веток. На тропинке, ведущей к продуктовому магазину, на 2-ой Краснодарской, лежат горы сухих веток.
На тропинке, ведущей к продуктовому магазину, на 2-ой Краснодарской, лежат горы сухих веток. На тропинке, ведущей к продуктовому магазину, на 2-ой Краснодарской, лежат горы сухих веток.
Возле продуктового магазина на 2-ой Краснодарской заросшая поляна с амброзией.
Фото: rostovgazeta.ru

«В жару, о которой нас каждый день предупреждает МЧС, эти горы поваленных сухих деревьев и веток могут запросто загореться. А находятся эти кучи рядом с многоэтажным жилым домом», — возмущаются идущие по тропинке.

Ранее RostovGazeta сообщала, что горожан возмутили горы мусора в человеческий рост на Северном кладбище в Ростове.

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