Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Ограничения введут с 09.00 мск 9 августа на сутки. В это время воды не будет на проспектах Стачки, 219; 219/2; 217/2; 217/1; 217/3; 215; 215/1; 215/2; 219/3, а также Коммунистическом, 32/2; 30/2; 28/2.
Причиной назвали технические работы, связанные с подключением водопроводной линии. Они пройдут на проспекте Стачки.
Ранее экономист Миронова рассказала, почему в Ростовской области повышают стоимость ЖКХ. Материал RostovGazet на эту тему читайте по ссылке.
До этого жители Ростова попросили спасти от мусора родник в Соловьиной роще.