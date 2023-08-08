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Жители в Ростове-на-Дону останутся без воды на сутки с 9 августа

8 августа 2023, 07:31
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Жители в Ростове-на-Дону останутся без воды на сутки с 9 августа
В Ростове-на-Дону в среду, 9 августа, запланированы отключения водоснабжения в части города, сообщает Ростовводоканал.

Ограничения введут с 09.00 мск 9 августа на сутки. В это время воды не будет на проспектах Стачки, 219; 219/2; 217/2; 217/1; 217/3; 215; 215/1; 215/2; 219/3, а также Коммунистическом, 32/2; 30/2; 28/2.

Причиной назвали технические работы, связанные с подключением водопроводной линии. Они пройдут на проспекте Стачки.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Водоснабжение#Технические работы#Экономист Миронова#Проспект Стачки#ЖКХ#Мусор#Соловьиная роща
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