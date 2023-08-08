Ограничения введут с 09.00 мск 9 августа на сутки. В это время воды не будет на проспектах Стачки, 219; 219/2; 217/2; 217/1; 217/3; 215; 215/1; 215/2; 219/3, а также Коммунистическом, 32/2; 30/2; 28/2.