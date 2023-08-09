Алексей Логвиненко поздравил ростовских строителей с профессиональным праздником

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В преддверии Дня строителя в городской администрации поздравили тех, кто вносит значимый вклад в преображение города.
Как отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, развитие нашего города определено статусом — «Большой Ростов».
— Это создание новых центров притяжения, новых транспортных связей, развитие новых территорий. Например, сегодня мы уделяем внимание благоустройству территорий «старого аэропорта», левобережной части города. Здесь будут реализованы новые проекты не только для жилья граждан, но и для ведения бизнеса, образования детей, а также зоны культуры, спорта и отдыха, — пояснил Алексей Логвиненко.
Он также подчеркнул, что новые территории закладывают новые стандарты для будущего развития города, понимания комфортной городской среды. Исторический центр будущего должен развиваться как экологически чистый и привлекательный для туризма.
Обратился Алексей Логвиненко и к самим участникам торжества.
— Уважаемые строители! От имени всех жителей города благодарю за ваш труд и поздравляю с профессиональным праздником. Вместе с вами мы строим новый Ростов, реализуя самые смелые мечты ростовчан и, закладывая фундамент для будущих поколений строителей, — сказал глава администрации рсотова-на-Дону.
В этот день почетной грамотой были награждены И. В. Папко, Д. Г. Яценко, Ю. А. Тараскин, И. В. Струков, М. А. Савенко. Благодарности главы Администрации города получили М. Ю. Степура и С. М. Борцов. Благодарственные письма были вручены А. Н. Кононченко, Т. И. Слакве, Я. Ю. Раваеву, С. В. Чукавовой, М. А. Светиковой, Д. В. Мельникову.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как Алексей Логвиненко поздравил с днем медицинского работника врачей и медсестер ростовских больниц. Ведь в Ростове-на-Дону количество медиков на сегодня, оказывающих первичную медицинскую помощь, превышает 10 тысяч человек.