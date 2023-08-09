Алексей Логвиненко поздравил ростовских строителей с профессиональным праздником

В этот день почетной грамотой были награждены И. В. Папко, Д. Г. Яценко, Ю. А. Тараскин, И. В. Струков, М. А. Савенко. Благодарности главы Администрации города получили М. Ю. Степура и С. М. Борцов. Благодарственные письма были вручены А. Н. Кононченко, Т. И. Слакве, Я. Ю. Раваеву, С. В. Чукавовой, М. А. Светиковой, Д. В. Мельникову.