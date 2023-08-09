Банк ДОМ. РФ: Семьи с детьми становятся основными ипотечными заемщиками

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В 48 процентах случаев ипотечные кредиты в Банке ДОМ.РФ оформляли родители, воспитывающие одного ребенка. Кроме этого, 41 процент заемщиков — семьи с двумя детьми, и 11 процентов — воспитывающие трех и более детей.
Среди регионов с наибольшим количеством оформленных семьями с детьми ипотечных кредитов — Москва (19,6 миллиарда рублей), Московская область (8,5 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (4,8 миллиарда рублей), Краснодарский край (4,4 миллиарда рублей), Тюменская область (2,4 миллиарда рублей).
Также в топ вошли Приморье — 2,2 миллиарда рублей, Самарская область — 2 миллиарда рублей, Новосибирская область — около 2 миллиардов рублей, Татарстан — 1,7 миллиарда рублей, Ростовская область — 1,6 миллиарда рублей.
«Спрос на ипотеку со стороны заемщиков с детьми с начала года вырос практически на четверть по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Это связано с расширением условий „Семейной ипотеки“, а также с использованием таких мер господдержки, как материнский капитал, выплаты многодетным семьям и др. Ожидаем усиления данной тенденции благодаря реализации обсуждаемых на государственном уровне адресных инициатив», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
Наибольшее количество сделок пришлось на программу «Семейная ипотека» — 54 процента. 14 процентов заемщиков оформили кредиты по программе «Льготная ипотека на новостройки», и еще 12 процентов — по программе для специалистов сферы ИТ. По стандартной программе на приобретение готового жилья ипотеку оформили 11,5 процента клиентов, строящегося без государственной поддержки — порядка 5 процентов.