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Банк ДОМ. РФ: Семьи с детьми становятся основными ипотечными заемщиками

9 августа 2023, 10:42
Фото: Банк ДОМ.РФ
С начала текущего года примерно половина ипотечных кредитов, выданных Банком ДОМ.РФ, пришлась на семьи с детьми. Свыше 11,5 тысячи семей улучшили жилищные условия с помощью программ банка, в том числе с государственной поддержкой. Общий объем кредитования составил свыше 65 миллиардов рублей.

В 48 процентах случаев ипотечные кредиты в Банке ДОМ.РФ оформляли родители, воспитывающие одного ребенка. Кроме этого, 41 процент заемщиков — семьи с двумя детьми, и 11 процентов — воспитывающие трех и более детей.

Среди регионов с наибольшим количеством оформленных семьями с детьми ипотечных кредитов — Москва (19,6 миллиарда рублей), Московская область (8,5 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (4,8 миллиарда рублей), Краснодарский край (4,4 миллиарда рублей), Тюменская область (2,4 миллиарда рублей).

Также в топ вошли Приморье — 2,2 миллиарда рублей, Самарская область — 2 миллиарда рублей, Новосибирская область — около 2 миллиардов рублей, Татарстан — 1,7 миллиарда рублей, Ростовская область — 1,6 миллиарда рублей.

«Спрос на ипотеку со стороны заемщиков с детьми с начала года вырос практически на четверть по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Это связано с расширением условий „Семейной ипотеки“, а также с использованием таких мер господдержки, как материнский капитал, выплаты многодетным семьям и др. Ожидаем усиления данной тенденции благодаря реализации обсуждаемых на государственном уровне адресных инициатив», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Наибольшее количество сделок пришлось на программу «Семейная ипотека» — 54 процента. 14 процентов заемщиков оформили кредиты по программе «Льготная ипотека на новостройки», и еще 12 процентов — по программе для специалистов сферы ИТ. По стандартной программе на приобретение готового жилья ипотеку оформили 11,5 процента клиентов, строящегося без государственной поддержки — порядка 5 процентов.

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