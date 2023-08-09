Банк ДОМ. РФ: Семьи с детьми становятся основными ипотечными заемщиками

«Спрос на ипотеку со стороны заемщиков с детьми с начала года вырос практически на четверть по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Это связано с расширением условий „Семейной ипотеки“, а также с использованием таких мер господдержки, как материнский капитал, выплаты многодетным семьям и др. Ожидаем усиления данной тенденции благодаря реализации обсуждаемых на государственном уровне адресных инициатив», — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.