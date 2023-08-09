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Банк ЗЕНИТ увеличил доходность по накопительным счетам до 10% годовых

9 августа 2023, 13:21
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ повысил процентные ставки по счетам «Новый горизонт» и «Накопительный Онлайн». Теперь максимальная доходность составит 10% годовых. Выплата процентов происходит ежемесячно, в последний календарный день месяца. Срок хранения средств не ограничен.

По счету «Новый горизонт» максимальная ставка составит 10% годовых. Она доступна клиентам, у которых в последние 90 дней и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ отсутствуют действующие договоры накопительных счетов. При этом минимальный остаток средств на нем в течение календарного месяца должен быть в диапазоне от 1,4 млн до 5 млн рублей. Проценты начисляются в конце месяца, исходя из суммы минимального остатка средств. Открыть его можно в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и в интернет-банке, а также при обращении в любой офис.

Максимальная доходность по продукту «Накопительный Онлайн» составит 9% годовых и действует на ежедневный остаток по счету в диапазоне от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Открыть его можно в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и в интернет-банке.

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