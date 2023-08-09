«Бродят коровы и в такси нет ремней»: ростовчанин рассказал, чем его испугала Абхазия

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Добраться из Ростова-на-Дону можно несколькими способами, но только не самолетом, так как аэропорт Платов сейчас закрыт. В целом направление одно — добираемся до Сочи, а каким способом — вопрос уже другой.
Наш собеседник решил вначале посетить Москву, нагулялся по Красной площади, посмотрел на всю эту столичную жизнь, поудивлялся ценам в ЦУМе, а затем уже сел на самолет до Сочи. Вместе с ним были жена и пятилетний ребенок.
Что касается билетов, то он брал их за несколько дней до вылета и их разбирали, как горячие пирожки. Поэтому они мгновенно исчезали из продажи, но иногда появлялись новые.
Илья вначале нашел билеты за 45 тысяч рублей на троих в обе стороны, но во время оформления произошел сбой и все сбилось. Пришлось перезапустить страницу и появились похожие билеты, но уже за 30 тысяч рублей. Экономия на лицо, а в целом при выборе лучше покупать заранее, либо потратить больше времени и подождать варианты подешевле. Они обязательно появятся.
С этим разобрались, едем дальше. В Сочи нужно перейти границу, до которой придется еще добраться. Можно взять такси, но Илья воспользовался трансфером от гостиницы, которую, кстати, бронировал самостоятельно, как он сам говорит — «без этих ваших турагентств».
Трансфер стоит 700 рублей со взрослого и 400 рублей — с ребенка. Вас довезут от аэропорта, потом специальный человек проведет через все КПП на границе и посадит в другую машину уже в Абхазии. Если путешествуете с ребенком, то готовьтесь, что таможенники будут задавать ему вопросы, кем вы ему приходитесь. Иногда дети теряются от новой обстановки. Лучше подготовить дочь или сына заранее.
После этого Илья вместе с семьей заселился в выбранном комплексе, на троих вышло 19 тысяч рублей на пять ночей. До моря идти две минуты, а из еды — все включено, причем давали несколько видов мяса, гарниров и сладостей, но тут уже как повезет.
Но так бывает не всегда и вместе с плюсами приходят и минусы. Дело в том, что наш собеседник летал с начале июня, когда еще не сезон, поэтому оказалось так дешево. Однако море было довольно прохладное, из-за чего купались только самые закаленные и те, кто любит море, несмотря ни на что.
К примеру, в сентябре во время бархатного сезона стоимость только проживания в этом же комплексе превышает 100 тысяч рублей.
Если уж затронули минусы, то стоит обратить внимание на такси, в которых нет детских кресел. А некоторые водители прямо заявляли — «в моей машине нельзя пристегиваться ремнями безопасности». Откуда такая нелюбовь к безопасности — остается загадкой.
Стоит упомянуть, что иногда по дорогам гуляют коровы, но водители практически не снижают скорость и уверены, что животные не сделают ничего непредсказуемого. У Ильи же такого уверенности не было, поэтому в поездках ему было страшно.
Зато, если где-то надо что-то оплатить, то продавец или водитель с радостью раздадут вам Wi-Fi, чтобы можно было провести платеж. Однако для вызова такси потребуется Интернет, вот с этим могут быть проблемы, если находиться на улице.
Ростовчанин проводил время в Пицунде и увидел только один супермаркет, напоминающий те, что есть в России. Это помещение средних размеров, заставленное стеллажами, поэтому людям приходилось буквально протискиваться среди них.
Цены были примерно такими же как в России, хотя теплилась надежда, что окажутся меньше. Если, к примеру, в Индии на российскую зарплату можно жить, как короли, то Абхазия — не тот случай.
Сильно отличается ситуация с алкоголем, если в России на полках десятки видов пива, то в Абхазии всего два-три. Оно особо там не распространено, зато на каждом шагу чача и вино, особенно много домашнего в пластиковых бутылках.
Нет привычных нам палаток с шаурмой на каждом шагу, зато есть вино, вино и еще раз вино.
Стоит учитывать, что рядом с развлекательными комплексами, такими как аквапарки или аттракционы, цены взлетают до небес. Что касается местных жителей, то они очень дружелюбные и стараются помочь, а также уважительно относятся к собеседникам.
В целом отдых Ильи прошел отлично и он снова хочет сюда вернуться, когда ему дадут отпуск.