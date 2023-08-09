«Бродят коровы и в такси нет ремней»: ростовчанин рассказал, чем его испугала Абхазия

Но так бывает не всегда и вместе с плюсами приходят и минусы. Дело в том, что наш собеседник летал с начале июня, когда еще не сезон, поэтому оказалось так дешево. Однако море было довольно прохладное, из-за чего купались только самые закаленные и те, кто любит море, несмотря ни на что.