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Чай, кофе и сладости подорожают на 15% в Ростовской области

9 августа 2023, 13:27
Фото: pxhere.com
Чай, кофе и сладости подорожают на 15% в Ростовской области
В Ростовской области, как и во всей России, ожидается подорожание кофе, сладостей и кондитерских изделий, пишут федеральные СМИ.

В России ожидается значительный рост цен на чай, кофе и кондитерские изделия. Подорожание начнется уже в следующем месяце. Lenta пишет, что чай и кофе станут дороже примерно на 9%, а сладости — на 15%.

Индексацию связывают с ослаблением курса рубля и влиянием санкций на поставки зарубежного сырья. Также эксперты отмечают низкую урожайность чая и какао-бобов.

С начала года рост потребительских цен в Ростовской области составил 2,7%
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Ростовчане в соцсетях расстроились ростом цен. Они пишут: «Вчера подорожали роллы, сегодня — кофе и сладости. Мне от всей любимой еды отказаться?», «Сейчас все снова побегут скупать продукты и создавать искусственный дефицит», «Запастись на год, съесть все за неделю», «Что-то кроме зарплаты у нас дешевеет?».

Напомним, вчера сообщалось, что суши и роллы в Ростовской области подорожают на 25% из-за санкций.

#Алина Заярная#Рост цен в Ростовской области#Соцсети#Продукты в Ростовской области#Санкции в Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область
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