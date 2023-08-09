Чай, кофе и сладости подорожают на 15% в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В России ожидается значительный рост цен на чай, кофе и кондитерские изделия. Подорожание начнется уже в следующем месяце. Lenta пишет, что чай и кофе станут дороже примерно на 9%, а сладости — на 15%.
Индексацию связывают с ослаблением курса рубля и влиянием санкций на поставки зарубежного сырья. Также эксперты отмечают низкую урожайность чая и какао-бобов.
Ростовчане в соцсетях расстроились ростом цен. Они пишут: «Вчера подорожали роллы, сегодня — кофе и сладости. Мне от всей любимой еды отказаться?», «Сейчас все снова побегут скупать продукты и создавать искусственный дефицит», «Запастись на год, съесть все за неделю», «Что-то кроме зарплаты у нас дешевеет?».
Напомним, вчера сообщалось, что суши и роллы в Ростовской области подорожают на 25% из-за санкций.