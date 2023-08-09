Чай, кофе и сладости подорожают на 15% в Ростовской области

Ростовчане в соцсетях расстроились ростом цен. Они пишут: «Вчера подорожали роллы, сегодня — кофе и сладости. Мне от всей любимой еды отказаться?», «Сейчас все снова побегут скупать продукты и создавать искусственный дефицит», «Запастись на год, съесть все за неделю», «Что-то кроме зарплаты у нас дешевеет?».