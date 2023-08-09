Денис Сафин: Приоритет «Уральской Стали» — забота о ее работниках

По его словам, с начала года уже проведены два повышения оплаты труда сотрудников. При этом наибольшую прибавку получили работники с наиболее низким доходом. По некоторым специальностям прибавка составила до 22%. Кроме того, предприятие предоставляет и другие меры поощрения работников, в их числе индексация окладов по наиболее сложным направлениям работы и компенсация оплаты питания.