Денис Сафин: Приоритет «Уральской Стали» — забота о ее работниках

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Основной целью данной инициативы является развитие производства на комбинате, улучшение условий труда и социальные проекты в городе.
Размер инвестиций при осуществлении программы в ближайшие 5 лет составит более 100 млрд рублей. Как ранее заявил генеральный директор управляющей компании Денис Сафин, основной приоритет этих вложений — поддержка работников. Об этом пишет aif.ru.
«”Уральская Сталь» — это прежде всего люди, — добавил Денис Сафин, — мы это знаем и ценим. Именно поэтому забота о благополучии работников и членов их семей — один из основных приоритетов, который мы определили при выработке стратегии развития комбината».
По его словам, с начала года уже проведены два повышения оплаты труда сотрудников. При этом наибольшую прибавку получили работники с наиболее низким доходом. По некоторым специальностям прибавка составила до 22%. Кроме того, предприятие предоставляет и другие меры поощрения работников, в их числе индексация окладов по наиболее сложным направлениям работы и компенсация оплаты питания.
«Наша цель на ближайшие несколько лет — сделать так, чтоб людям на комбинате было комфортно работать, а в городе — жить, — сообщил Денис Сафин, — нет ни одной семьи в Новотроицке, которая не была бы связана с комбинатом».
Он также добавил, что совместно с руководством города и региона компания намерена вкладывать средства в развитие комфортной и современной городской среды, чтобы люди готовы были здесь остаться и могли видеть возможности для самореализации.
Компания также явилась инициатором создания агентства развития Новотроицка. Основной целью ее станет реализация проектов развития среды, качества социальных услуг, помощь развитию бизнеса.
Компания также ежегодно организует конкурс «Хорошие дела», а его победители получают гранты на осуществление полезных инициатив.