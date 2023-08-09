Депутат Полякова рассказала, откуда в Ростовской области появились озера из фекалий

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Депутат рассказывает, что вчера было зафиксировано, как в Тарасовском районе канализацию сливали в озеро. На место происшествия приехали представители правопорядка. Все закончилось протоколами и объяснениями.
«Выяснилось, что жидкие отходы сливали в озеро не сторонние частные компании или физические лица, а муниципальное предприятие, которое официально занимается вывозом отходов. Я напрямую позвонила главе района — господину Бадаеву. Он оказался в курсе такого „озера“ на территории. А самое страшное, что оно оказалось не одно. В районе есть природный ландшафт с углублениями, куда очень удобно сливать нечистоты. Так и появились здесь сперва фекальные ручейки, а потом фекальные озера», — отмечает Ирина Полякова.
Депутат возмущена: целый район с объектами социального назначения долгие годы живет без канализации. На эту проблему не реагируют ни руководство территории, ни экологические службы.
«После обнародования ситуации ко мне стали обращаться местные жители. Оказывается, слив нечистот в природу здесь поставлен на поток. За свои услуги — вывоз жидких отходов — муниципальная служба берет не малые деньги. Аргументируя людям, что отходы везут за тридевять земель. А оказалось, сливают здесь, буквально рядом, в двух минутах проезда», — говорит Полякова.
По ее словам, есть в Тарасовском районе и еще одна проблема. В 2019 году с вступлением в действие реформы по обращению с отходами здесь закрылся местный полигон.
«Но никакой обещанной рекультивации не произошло. Как возили мусор, так и продолжают возить. И весь этот ужас ситуации заключается в попустительстве местной власти», — делится мнением собеседница.
Выяснить, почему до сих пор в Тарасовском районе отсутствует канализация, почему жидкие отходы сливаются в места природы и какова ситуация с рекультивацией полигона, корреспонденту RostovGazeta не удалось.
Как сообщили в приемной, глава Тарасовского района был на выезде. Специалиста сферы ЖКХ тоже не оказалось на работе. В приемной корреспонденту посоветовали обратиться за разъяснениями к заместителю главы по сельскому хозяйству, который занимается вопросами экологии. Но замглавы тоже отсутствовал на рабочем месте.
«Он на видеоконференции», — подчеркнули в отделе сельского хозяйства.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как непонятную красную жижу сливали в Дон в Ростове.