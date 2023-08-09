Депутат Полякова рассказала, откуда в Ростовской области появились озера из фекалий

«Выяснилось, что жидкие отходы сливали в озеро не сторонние частные компании или физические лица, а муниципальное предприятие, которое официально занимается вывозом отходов. Я напрямую позвонила главе района — господину Бадаеву. Он оказался в курсе такого „озера“ на территории. А самое страшное, что оно оказалось не одно. В районе есть природный ландшафт с углублениями, куда очень удобно сливать нечистоты. Так и появились здесь сперва фекальные ручейки, а потом фекальные озера», — отмечает Ирина Полякова.