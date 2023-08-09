Два трупа достали из искореженного авто после лобового ДТП на Северном обходе Ростова

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Вечером 8 августа 2023 года на дороге «Северный обход г. Ростов-на-Дону» произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Accent направлялся в сторону донской столицы и пошел на обгон, для чего выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.
«В результате этого ДТП водитель и пассажир автомобиля Hyundai скончались на месте до прибытия скорой помощи. Водитель и пассажир второй машины получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области водитель погиб, слетев в кювет ночью 6 августа.