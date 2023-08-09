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Два трупа достали из искореженного авто после лобового ДТП на Северном обходе Ростова

9 августа 2023, 05:50
Фото: 1MI
В Ростовской области погибли два человека в лобовом столкновении автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.

Вечером 8 августа 2023 года на дороге «Северный обход г. Ростов-на-Дону» произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Accent направлялся в сторону донской столицы и пошел на обгон, для чего выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer.

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«В результате этого ДТП водитель и пассажир автомобиля Hyundai скончались на месте до прибытия скорой помощи. Водитель и пассажир второй машины получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее в Ростовской области водитель погиб, слетев в кювет ночью 6 августа.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дтп#Раненые#Автомобили#УГИБДД#Hyundai Accent#Скорая помощь#Полиция#Mitsubishi Lancer#Погибшие#Илья Протвинов
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