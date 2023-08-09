Движение по улице Закруткина и площади Свободы в Ростове ограничат до 15 декабря

В Ростове с 1 сентября появятся новые дорожные ограничения. Действовать они будут до 15 декабря. Так, движение машин на этот срок ограничат на улице Закруткина на участке от 19-й Линии до 13-й Линии. Также проехать не получится на площади Свободы от 19-й Линии, 2 до дома №20 с южной стороны.