rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:48

Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

Изображение материала

Движение по улице Закруткина и площади Свободы в Ростове ограничат до 15 декабря

9 августа 2023, 17:48
Фото: 1MI
В Ростове с 1 сентября ограничат движение машин по улице Закруткина и площади Свободы
В Ростове с 1 сентября по 15 декабря ограничат движение машин по улице Закруткина и площади Свободы, сообщили в администрации города.

В Ростове с 1 сентября появятся новые дорожные ограничения. Действовать они будут до 15 декабря. Так, движение машин на этот срок ограничат на улице Закруткина на участке от 19-й Линии до 13-й Линии. Также проехать не получится на площади Свободы от 19-й Линии, 2 до дома №20 с южной стороны.

Власти объясняют, что ограничения связаны с реконструкцией подземных инженерных сооружений.

Движение ограничат на Привокзальной площади в Ростове с 21 августа
Узнать подробнее

Водителей просят заранее скорректировать свой маршрут и найти альтернативные пути движения.

Ранее сообщалось, что стоянку машин ограничат на Зорге и Оганова в Ростове с 27 августа.

Читайте также:
Стоянку машин ограничат на Зорге и Оганова в Ростове с 27 августаДвижение транспорта ограничат в Нахичевани в Ростове с августа по конец октябряДорожные ограничения введут на трассах в Ростовской области с 9 июля
#Алина Заярная#Дорожные ограничения в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове нашли фантомное метро и с надеждой ждут возвращения ливней с градом
Сегодня, 14:59
Юрист Габович заявил, что скорая помощь останется бесплатной для ростовчан
Сегодня, 15:54
Урбанист Зайцев призвал законсервировать исторический центр Ростова
Сегодня, 15:30
Ворошиловский мост реконструируют в Ростове для линии скоростного трамвая
Сегодня, 16:00
Молния ударила в крупный склад в Ростовской области, спровоцировав пожар
Сегодня, 16:27
Депутат Полякова рассказала, откуда в Ростовской области появились озера из фекалий
Сегодня, 11:35