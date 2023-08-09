Движение по улице Закруткина и площади Свободы в Ростове ограничат до 15 декабря

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
В Ростове с 1 сентября появятся новые дорожные ограничения. Действовать они будут до 15 декабря. Так, движение машин на этот срок ограничат на улице Закруткина на участке от 19-й Линии до 13-й Линии. Также проехать не получится на площади Свободы от 19-й Линии, 2 до дома №20 с южной стороны.
Власти объясняют, что ограничения связаны с реконструкцией подземных инженерных сооружений.
Водителей просят заранее скорректировать свой маршрут и найти альтернативные пути движения.
Ранее сообщалось, что стоянку машин ограничат на Зорге и Оганова в Ростове с 27 августа.