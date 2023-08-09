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Published Сегодня, 14:56

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Экономист Миронова рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина в Ростове

9 августа 2023, 14:56
Фото: Carl Campbell/CC BY 2.0/flickr.com
Экономист рассказал, сколько должен зарабатывать ростовчанин, чтобы содержать семью
Семья из двух человек может прожить в Ростове на 35 тысяч рублей в месяц, считает экономист Анастасия Миронова.

В социальных сетях ростовчане уже несколько дне спорят о том, может ли мужчина с зарплатой 35 тысяч рублей содержать семью. Экономист Анастасия Миронова считает, что семья на эти деньги способна прожить. Если она состоит из двух человек.

«Для семьи, в которой есть беременная женщина или ребенок, 35 тысяч рублей может не хватить. Чтобы хватало на еду, оплату квартиры, лекарства, другие необходимые расходы и развлечения, нужно, чтобы ежемесячный доход такой семьи составлял 50-60 тысяч рублей», — считает эксперт.

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Анастасия Миронова добавила, что комфортный доход для семьи необходимо рассчитывать так: 15-20 тысяч рублей на человека.

«Если зарабатывать по этой формуле, то можно обеспечить семье комфортную жизнь, правда для каких-то излишеств нужно будет увеличивать доход. В остальном этой суммы хватит на первичные потребности, врачей, подарки и будет возможность откладывать деньги для финансовой подушки», — говорит экономист.

Ранее жительницы Ростова заявили в опросе RostovGazeta заявили, что их мужчины должны зарабатывать не менее 150 тысяч рублей в месяц.

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