Экономист Миронова рассказала, сколько должен зарабатывать мужчина в Ростове

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В социальных сетях ростовчане уже несколько дне спорят о том, может ли мужчина с зарплатой 35 тысяч рублей содержать семью. Экономист Анастасия Миронова считает, что семья на эти деньги способна прожить. Если она состоит из двух человек.
«Для семьи, в которой есть беременная женщина или ребенок, 35 тысяч рублей может не хватить. Чтобы хватало на еду, оплату квартиры, лекарства, другие необходимые расходы и развлечения, нужно, чтобы ежемесячный доход такой семьи составлял 50-60 тысяч рублей», — считает эксперт.
Анастасия Миронова добавила, что комфортный доход для семьи необходимо рассчитывать так: 15-20 тысяч рублей на человека.
«Если зарабатывать по этой формуле, то можно обеспечить семье комфортную жизнь, правда для каких-то излишеств нужно будет увеличивать доход. В остальном этой суммы хватит на первичные потребности, врачей, подарки и будет возможность откладывать деньги для финансовой подушки», — говорит экономист.
Ранее жительницы Ростова заявили в опросе RostovGazeta заявили, что их мужчины должны зарабатывать не менее 150 тысяч рублей в месяц.