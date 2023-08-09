Экстремальная жара оставила без воды и электричества жителей СНТ в Ростове

В Ростове сотни жителей СНТ «Урожай» и коттеджного поселка «Ваш выбор» более двух недель живут без электричества и воды. Горожане рассказывают, что проблема не нова для них, перебои происходят уже семь лет. Однако в этом году из-за экстремальной жары ломаются насосы, доставляющие воду в этот район Ростова.