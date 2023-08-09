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Экстремальная жара оставила без воды и электричества жителей СНТ в Ростове

9 августа 2023, 15:42
Фото: 1MI
Жители СНТ "Урожай" в Ростове остались без воды и электричества
Жители СНТ «Урожай» и коттеджного поселка «Ваш выбор» в Ростове остались без воды и электричества из-за жаркой погоды, об этом они рассказали в соцсетях.

В Ростове сотни жителей СНТ «Урожай» и коттеджного поселка «Ваш выбор» более двух недель живут без электричества и воды. Горожане рассказывают, что проблема не нова для них, перебои происходят уже семь лет. Однако в этом году из-за экстремальной жары ломаются насосы, доставляющие воду в этот район Ростова.

В «Урожае» и «Вашем выборе» живут в основном многодетные семьи. Они жалуются, что летом им трудно искупать детей и постирать вещи. Также из-за скачков в напряжении ломается бытовая техника, а потому ее приходится часто менять.

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Сейчас местные жители заняты написанием обращений в различные инстанции — от водоканала до правительства региона.

«Сдвинем проблему только вместе», «Все правильно, только надо предупреждать другие и садоводства, которые тоже страдают. Тогда будем заметны, и наши проблемы услышат», — пишут в соцсетях местные жители.

Ранее горячую воду в очередной раз отключили на Западном в Ростове.

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