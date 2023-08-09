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Горячую воду снова отключат у жителей Ростова на пять дней

9 августа 2023, 15:30
Фото: 1MI
Новые отключения горячей воды запланированы в Ростове в августе
Новые отключения горячей воды запланированы в Ростове в августе, сообщили в «Ростовских тепловых сетях».

В Ростове снова отключат горячую воду с 21 по 26 августа. Ограничение коснется жителей Северного и Темерника. Новое отключение воды объяснили испытанием трубопроводов на плотность и прочность.

Запастись тазами и чайниками предстоит жителям домов на улицах Капустина, Пацаева, бульваре Комарова, улицах Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Королева, Космонавтов и Волкова.

Также к ограничениям стоит подготовиться горожанам на улицах Лелюшенко, Миронова, Думенко, Нансена, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, Ленина, Профинтерна, Ярослава Галана, Ларина, Погодина, Нариманова и проспекта Нагибина.

Более 360 домов в Ростове-на-Дону будут оставаться без горячей воды до 12 августа
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Горячую воду жителям Северного уже отключали в июле. Новое ограничение будет уже вторым.

Напомним, на днях снова без горячей воды остались жители Западного в Ростове.

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