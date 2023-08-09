Горячую воду снова отключат у жителей Ростова на пять дней

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В Ростове снова отключат горячую воду с 21 по 26 августа. Ограничение коснется жителей Северного и Темерника. Новое отключение воды объяснили испытанием трубопроводов на плотность и прочность.
Запастись тазами и чайниками предстоит жителям домов на улицах Капустина, Пацаева, бульваре Комарова, улицах Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, Королева, Космонавтов и Волкова.
Также к ограничениям стоит подготовиться горожанам на улицах Лелюшенко, Миронова, Думенко, Нансена, Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, Ленина, Профинтерна, Ярослава Галана, Ларина, Погодина, Нариманова и проспекта Нагибина.
Горячую воду жителям Северного уже отключали в июле. Новое ограничение будет уже вторым.
Напомним, на днях снова без горячей воды остались жители Западного в Ростове.