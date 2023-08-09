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Published Сегодня, 13:05

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Updated Сегодня, 13:07

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Из-за жары в трамваях в Таганроге начали ломаться кондиционеры

9 августа 2023, 13:05
Фото: vk.com/taganrog.tram
Из-за жары в трамваях в Таганроге начали ломаться кондиционеры
В Таганроге из-за установившейся в городе жары начали выходить из строя кондиционеры в салонах трамваев, сообщается в группе «Таганрогский трамвай» в «ВКонтакте».

Напомним, что в регионе уже несколько дней очень сильная жара, на которую жалуются люди, а теперь страдает и техника. В частности, речь идет о кондиционерах, которые перестают работать.

«Для того, чтобы оперативно их чинить, служба сервиса работает в усиленном режиме. Вагоны, в которых возникают технические неполадки, на линию не выпускаются пока не завершится ремонт», — сказано в сообщении.

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Местных жителей попросили отнестись к происходящему с пониманием.

«Почему ломаются системы охлаждения? Они же должны быть достаточно мощными для того, чтобы работать длительное время», — поинтересовались пользователи в комментариях. Но ответа пока не было.

Ранее разъяренный пассажир выломал дверь во время поездки в трамвае в Таганроге.

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