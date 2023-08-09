Из-за жары в трамваях в Таганроге начали ломаться кондиционеры

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Напомним, что в регионе уже несколько дней очень сильная жара, на которую жалуются люди, а теперь страдает и техника. В частности, речь идет о кондиционерах, которые перестают работать.
«Для того, чтобы оперативно их чинить, служба сервиса работает в усиленном режиме. Вагоны, в которых возникают технические неполадки, на линию не выпускаются пока не завершится ремонт», — сказано в сообщении.
Местных жителей попросили отнестись к происходящему с пониманием.
«Почему ломаются системы охлаждения? Они же должны быть достаточно мощными для того, чтобы работать длительное время», — поинтересовались пользователи в комментариях. Но ответа пока не было.
Ранее разъяренный пассажир выломал дверь во время поездки в трамвае в Таганроге.