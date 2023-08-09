Как пройдет осенний призыв в армию в Ростовской области в 2023 году

Что касается бумажных повесток, то эти правила действуют одинаково, как для призывников, так и для мобилизованных граждан. Иногда бывает, что человек отказывается ставить свою подпись на документе, но для военкомата это не является проблемой. Если призывник находится на месте, то принуждать его не будут, но ответственные за воинский учет просто зафиксируют случившийся факт. А повестка начнет считаться врученной с этого момента.