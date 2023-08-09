Как пройдет осенний призыв в армию в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
До апреля 2023 года повестку обязаны были лично передать призывникам по месту работы, учебы или проживания. Последним требовалось подписать ее, и только после этого можно было считать, что уведомление о призыве было выполнено корректно.
На сегодняшний день к привычным методам передачи повесток добавились еще три:
Что касается бумажных повесток, то эти правила действуют одинаково, как для призывников, так и для мобилизованных граждан. Иногда бывает, что человек отказывается ставить свою подпись на документе, но для военкомата это не является проблемой. Если призывник находится на месте, то принуждать его не будут, но ответственные за воинский учет просто зафиксируют случившийся факт. А повестка начнет считаться врученной с этого момента.
Если ее отправили по почте, то она считается врученной, если на уведомлении о почтовом отправлении присутствует отметка сотрудника почты о доставке или передаче заказного письма призывнику.
Если военкомат отправил повестку через портал госуслуг, но призывник не получил ее, то автоматически она будет считаться переданной. Это произойдет даже, если у человека нет учетной записи на госуслугах или он удалил аккаунт.
В 2023 году осенний призыв, согласно установившимся правилам, должен начаться 1 октября и закончиться 31 декабря. Таким образом, для тех, кто намеревается приступить к службе в течение осени, ничего не изменится.
Вся информация о процессе осеннего призыва, начиная с 1 октября, будет доступна по телефону горячей линии 122. Этот номер можно использовать как с обычных стационарных телефонов, так и с мобильных устройств, и все звонки будут абсолютно бесплатными.
Период службы составит 12 месяцев, и нет планов увеличивать этот срок до двух лет. В рамках военной подготовки в течение первых шести месяцев срочник осваивает свою специальность, а в последующие полгода — применяет и совершенствует свои навыки на практике.
При отсутствии дисциплинарных нарушений призывнику предоставляется право на одну увольнительную в неделю, а также на отпуск продолжительностью до 10 суток по семейным обстоятельствам.
В случае неявки в военкомат по повестке без уважительной причины могут оштрафовать. Предельную сумму решили установить на уровне 30 тысяч рублей, в отличие от предыдущего плана, где рассматривалась сумма в 50 тысяч рублей.
Согласно действующему КоАП, в настоящее время размер штрафа составляет от 500 до 3000 рублей.
Кроме того, вводится новый штраф в размере до 15 тысяч рублей, если не сообщить в военкомат о длительном отсутствии в России.
Лица, уклоняющиеся от призыва в армию, будут лишены возможности сдавать экзамен на получение водительских прав и продлевать срок действия своего водительского удостоверения. Кроме того, временно им будет запрещено регистрировать автомобили, оформлять кредиты и проводить сделки с недвижимостью.
Уголовное преследование коснется призывников, которые умышленно и без уважительных причин уклоняются от призыва в армию или не являются на призывные мероприятия, такие как медицинское освидетельствование и призывная комиссия.
С 1 января 2024 года на срочную военную службу будут призывать мужчин в возрасте 18–30 лет. Следовательно, первоначальный план Министерства обороны претерпел значительные коррекции.
Изначально рассматривалось увеличение как минимального возраста для призыва (с 18 до 21 года), так и максимального (с 27 до 30 лет). Мотивация такого предложения со стороны министерства заключалась в стремлении привлечь к армии людей с профессиональными навыками, образованием и широким кругозором. Однако позже были внесены корректировки в этот план: выяснилось, что многие призывники хотят начать служить именно с 18 лет.
Кроме того, первоначально рассматривался постепенный переход к увеличению верхней границы призывного возраста в течение трех лет. Однако было принято решение о расширении этого диапазона сразу.
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