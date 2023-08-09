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Как пройдет осенний призыв в армию в Ростовской области в 2023 году

9 августа 2023, 11:40
Фото: 1MI
Как пройдет осенний призыв в армию в Ростовской области в 2023 году
В России, в том числе Ростовской области, через два месяца должен начаться осенний призыв в армию. Как будут набирать на службу и кого это коснется, в материале RostovGazeta.

Как вручают повестки в армию

До апреля 2023 года повестку обязаны были лично передать призывникам по месту работы, учебы или проживания. Последним требовалось подписать ее, и только после этого можно было считать, что уведомление о призыве было выполнено корректно.

На сегодняшний день к привычным методам передачи повесток добавились еще три:

  1. Заказным письмом по почте;
  2. Через портал госуслуг;
  3. При посещении военкомата.

Когда повестка считается врученной

Что касается бумажных повесток, то эти правила действуют одинаково, как для призывников, так и для мобилизованных граждан. Иногда бывает, что человек отказывается ставить свою подпись на документе, но для военкомата это не является проблемой. Если призывник находится на месте, то принуждать его не будут, но ответственные за воинский учет просто зафиксируют случившийся факт. А повестка начнет считаться врученной с этого момента.

Если ее отправили по почте, то она считается врученной, если на уведомлении о почтовом отправлении присутствует отметка сотрудника почты о доставке или передаче заказного письма призывнику.

Вручение повесток через Госуслуги

Если военкомат отправил повестку через портал госуслуг, но призывник не получил ее, то автоматически она будет считаться переданной. Это произойдет даже, если у человека нет учетной записи на госуслугах или он удалил аккаунт.

Кто пойдет служить осенью 2023 года

В 2023 году осенний призыв, согласно установившимся правилам, должен начаться 1 октября и закончиться 31 декабря. Таким образом, для тех, кто намеревается приступить к службе в течение осени, ничего не изменится.

Кто пойдет служить осенью 2023 годаКто пойдет служить осенью 2023 года
Кто пойдет служить осенью 2023 года
Фото: donland.ru
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Узнать подробнее

Вся информация о процессе осеннего призыва, начиная с 1 октября, будет доступна по телефону горячей линии 122. Этот номер можно использовать как с обычных стационарных телефонов, так и с мобильных устройств, и все звонки будут абсолютно бесплатными.

Сколько будут служить срочники с 2023 года

Период службы составит 12 месяцев, и нет планов увеличивать этот срок до двух лет. В рамках военной подготовки в течение первых шести месяцев срочник осваивает свою специальность, а в последующие полгода — применяет и совершенствует свои навыки на практике.

При отсутствии дисциплинарных нарушений призывнику предоставляется право на одну увольнительную в неделю, а также на отпуск продолжительностью до 10 суток по семейным обстоятельствам.

Что будет, если не прийти в военкомат

В случае неявки в военкомат по повестке без уважительной причины могут оштрафовать. Предельную сумму решили установить на уровне 30 тысяч рублей, в отличие от предыдущего плана, где рассматривалась сумма в 50 тысяч рублей.

Согласно действующему КоАП, в настоящее время размер штрафа составляет от 500 до 3000 рублей.

Кроме того, вводится новый штраф в размере до 15 тысяч рублей, если не сообщить в военкомат о длительном отсутствии в России.

Уголовное дело, если не явиться в военкомат

Лица, уклоняющиеся от призыва в армию, будут лишены возможности сдавать экзамен на получение водительских прав и продлевать срок действия своего водительского удостоверения. Кроме того, временно им будет запрещено регистрировать автомобили, оформлять кредиты и проводить сделки с недвижимостью.

Уголовное преследование коснется призывников, которые умышленно и без уважительных причин уклоняются от призыва в армию или не являются на призывные мероприятия, такие как медицинское освидетельствование и призывная комиссия.

Уголовное дело, если не явиться в военкоматУголовное дело, если не явиться в военкомат
Уголовное дело, если не явиться в военкомат
Фото: 1MI

Когда начнут призывать в армию с 30 лет

С 1 января 2024 года на срочную военную службу будут призывать мужчин в возрасте 18–30 лет. Следовательно, первоначальный план Министерства обороны претерпел значительные коррекции.

Изначально рассматривалось увеличение как минимального возраста для призыва (с 18 до 21 года), так и максимального (с 27 до 30 лет). Мотивация такого предложения со стороны министерства заключалась в стремлении привлечь к армии людей с профессиональными навыками, образованием и широким кругозором. Однако позже были внесены корректировки в этот план: выяснилось, что многие призывники хотят начать служить именно с 18 лет.

Кроме того, первоначально рассматривался постепенный переход к увеличению верхней границы призывного возраста в течение трех лет. Однако было принято решение о расширении этого диапазона сразу.

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