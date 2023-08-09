Коммунальный «фонтан» затопил улицу Орбитальную в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Из-под земли утром в среду, 9 августа, начали вырываться потоки воды, которые больше напоминают фонтан. Ее оказалось настолько много, что появился небольшой ручей, он топит все больше и больше территорий.
Официальной информации о коммунальной аварии не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях в шутку начали писать, что теперь здесь можно купаться.
Добавим, что в Ростове и ранее происходили происшествия, связанные с подтоплением территорий. Так, улицу Профсоюзную затопило во время ливней днем 28 июля.
До этого в городе из-за прорыва полностью затопило Александровку 6 августа.