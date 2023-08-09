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Коммунальный «фонтан» затопил улицу Орбитальную в Ростове-на-Дону

9 августа 2023, 07:50
Фото: 1MI
Коммунальный «фонтан» затопил улицу Орбитальную в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии подтопило часть улицы Орбитальной, сообщили горожане в соцсетях.

Из-под земли утром в среду, 9 августа, начали вырываться потоки воды, которые больше напоминают фонтан. Ее оказалось настолько много, что появился небольшой ручей, он топит все больше и больше территорий.

Официальной информации о коммунальной аварии не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях в шутку начали писать, что теперь здесь можно купаться.

В Ростове из-за прорыва полностью затопило Александровку 6 августа
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Официальной информации о коммунальной аварии не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях в шутку начали писать, что теперь здесь можно купаться.
Видео: t.me/etorostov

Добавим, что в Ростове и ранее происходили происшествия, связанные с подтоплением территорий. Так, улицу Профсоюзную затопило во время ливней днем 28 июля.

До этого в городе из-за прорыва полностью затопило Александровку 6 августа.

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