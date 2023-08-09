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Published Сегодня, 14:28

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Updated Сегодня, 14:30

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Машина дорожных рабочих протаранила сразу пять легковушек в Ростовской области

9 августа 2023, 14:28
Фото: Midjourney
Машина дорожных рабочих протаранила сразу пять легковушек в Ростовской области
Из-за плохого самочувствия водителя машина дорожных рабочих влетела в пять припаркованных легковых авто в Ростовской области, видео инцидента опубликовано в соцсетях.

ДТП произошло в поселке Каменоломни Ростовской области. Там машина дорожных рабочих, потеряв управление, протаранила пять припаркованных у тротуара легковых автомобилей.

Очевидцы сообщают, что причиной аварии стало плохое самочувствие водителя дорожной машины — он потерял сознание прямо за рулем.

машина дорожных рабочих, потеряв управление, протаранила пять припаркованных у тротуара легковых автомобилей.
Видео: /shahtyKVU
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В ГИБДД инцидент пока никак не комментировали. О самочувствии водителя и других участников аварии пока не сообщается.
Видео: /shahtyKVU

В ГИБДД инцидент пока никак не комментировали. О самочувствии водителя и других участников аварии пока не сообщается.

Пользователи соцсетей предположили, что водителю стало плохо из-за сильной жары. «Конечно, плохо будет по такой жаре. Жалко его», «Пекло такое, что сам в обморок упадешь», — пишут они.

Ранее два трупа достали из искореженного авто после лобового ДТП на Северном обходе Ростова.

#Видео#Алина Заярная#Происшествие#Жара#Дтп#18+#Происшествия#Новости#Ростовская область
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