Машина дорожных рабочих протаранила сразу пять легковушек в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
ДТП произошло в поселке Каменоломни Ростовской области. Там машина дорожных рабочих, потеряв управление, протаранила пять припаркованных у тротуара легковых автомобилей.
Очевидцы сообщают, что причиной аварии стало плохое самочувствие водителя дорожной машины — он потерял сознание прямо за рулем.
В ГИБДД инцидент пока никак не комментировали. О самочувствии водителя и других участников аварии пока не сообщается.
Пользователи соцсетей предположили, что водителю стало плохо из-за сильной жары. «Конечно, плохо будет по такой жаре. Жалко его», «Пекло такое, что сам в обморок упадешь», — пишут они.
Ранее два трупа достали из искореженного авто после лобового ДТП на Северном обходе Ростова.