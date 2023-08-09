Минэнерго назвало временным рост цен на бензин в Ростовской области в июле

Ранее Росстат сообщал о росте цен на бензин в Ростовской области в июле. Стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 47,98 рубля, через месяц она выросла до 48,7 рубля. АИ-95 подорожал с 53,5 рубля до 54,3 рубля. Что касается марки АИ-98, то литр стоил 61,72 рубля, теперь же стоимость выросла до 62,6 рубля. Цена дизельного топлива увеличилась с 55 до 55,4 рубля.