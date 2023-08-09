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Минэнерго назвало временным рост цен на бензин в Ростовской области в июле

9 августа 2023, 17:49
Фото: 1MI
Колебание цен на бензин в июле в Ростовской области является временным явлением
Колебание цен на бензин в июле в Ростовской области является временным явлением, заявили в министерстве энергетики страны.

Министерство энергетики России заявило, что рост цен на бензин в стране в июле является временным. Там объяснили, что цены на моторное топливо — рыночные, а потому их колебание время от времени является нормальным явлением.

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Чиновники заверили, что уже принимают шаги, направленные на снижение стоимости бензина. «В частности, уже было принято решение об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13% и дизельного топлива — до 9,5%. Оно вступит в силу с начала осени», — добавили в Минэнерго ТАСС.

Ранее Росстат сообщал о росте цен на бензин в Ростовской области в июле. Стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 47,98 рубля, через месяц она выросла до 48,7 рубля. АИ-95 подорожал с 53,5 рубля до 54,3 рубля. Что касается марки АИ-98, то литр стоил 61,72 рубля, теперь же стоимость выросла до 62,6 рубля. Цена дизельного топлива увеличилась с 55 до 55,4 рубля.

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