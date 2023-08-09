Минэнерго назвало временным рост цен на бензин в Ростовской области в июле

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Министерство энергетики России заявило, что рост цен на бензин в стране в июле является временным. Там объяснили, что цены на моторное топливо — рыночные, а потому их колебание время от времени является нормальным явлением.
Чиновники заверили, что уже принимают шаги, направленные на снижение стоимости бензина. «В частности, уже было принято решение об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13% и дизельного топлива — до 9,5%. Оно вступит в силу с начала осени», — добавили в Минэнерго ТАСС.
Ранее Росстат сообщал о росте цен на бензин в Ростовской области в июле. Стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 47,98 рубля, через месяц она выросла до 48,7 рубля. АИ-95 подорожал с 53,5 рубля до 54,3 рубля. Что касается марки АИ-98, то литр стоил 61,72 рубля, теперь же стоимость выросла до 62,6 рубля. Цена дизельного топлива увеличилась с 55 до 55,4 рубля.