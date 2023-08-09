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Минтранс региона проверил автобусы Батайск-Ростов

9 августа 2023, 09:56
Фото: donland.ru
Водитель в автобусе на маршруте Ростов — Батайск отказывался включать кондиционер
Специалисты проверили работу предприятий, обслуживающих маршрут Ростов — Батайск, и выявили ряд нарушений, сообщили в правительстве региона.

Так, недочеты выявили в работе «Батайского АТП-1», которые должны быть исправлены в кратчайшие сроки. Предприятие в этом году планирует приобрести шесть новых автобусов, чтобы заменить старые.

Автобусы в Ростове-на-Дону продолжают ездить без кондиционеров в жару
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«На одном автобусе маршрута №211 оказалась слабая работа системы кондиционирования, из-за чего не удается достичь комфортной температуры. Кроме того, в одном из автобусов кондиционер не включал водитель, с ним провели беседу», — сказано в сообщении.

Добавим, что проблема с высокой температурой в общественном транспорта появляется каждый год. Читайте материал RostovGazeta о том, как автобусы в Ростове-на-Дону продолжают ездить без кондиционеров в жару.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Батайск#Кондиционер#Маршрут#АТП-1
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