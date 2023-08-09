Молния ударила в крупный склад в Ростовской области, спровоцировав пожар

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Пожар произошел днем 9 августа на пустом складе в поселке Орловском. Огонь охватил кровлю здания на улице Розовой, 24 после удара молнии. Возгорание успело распространиться на площади в 400 квадратных метров.
В тушении участвовали 16 спасателей и четыре единицы техники. К счастью, огонь удалось оперативно потушить.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Ранее пожар произошел в районе здания КДЦ «Здоровье» на Доломановском в Ростове.