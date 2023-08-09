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Молния ударила в крупный склад в Ростовской области, спровоцировав пожар

9 августа 2023, 16:27
Фото: 1MI
Пожар произошел на пустом складе в Ростовской области
Пожар произошел на пустом складе в поселке Орловском Ростовской области, рассказали в МЧС региона.

Пожар произошел днем 9 августа на пустом складе в поселке Орловском. Огонь охватил кровлю здания на улице Розовой, 24 после удара молнии. Возгорание успело распространиться на площади в 400 квадратных метров.

В тушении участвовали 16 спасателей и четыре единицы техники. К счастью, огонь удалось оперативно потушить.

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О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее пожар произошел в районе здания КДЦ «Здоровье» на Доломановском в Ростове.

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