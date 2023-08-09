«Неометрия» объявила о старте проекта жилого квартала бизнес-класса «1799» в Ростове

По проекту жилой квартал «1799» займет площадь 2,5 гектара, где планируется построить четыре 10-этажных здания. Архитектурное зонирование и умеренная этажность позволят органично встроить их в окружающую среду. Благоустройство территории ЖК «1799» будет выполнено с таким расчетом, чтобы каждому жителю нашлось занятие и по возрасту, и по интересам. Так, для любителей спорта предусмотрены воркаут-площадки, зона единоборств и многое другое. А для любителей отдыха на свежем воздухе — коворкинг, зоны отдыха и лежаки под навесами. С особой тщательностью продумана планировка детских зон, где предусмотрено все, что необходимо ребенку для игр и развития: горки на рельефе местности, балансиры, качели, песочницы и многое другое. Старшее поколение тоже найдет для себя возможности спокойного отдыха, прогулок по озелененной территории, игры в шахматы и т. д. Новый ЖК будет оснащен комплексной системой «умный» дом (видеоконтроль всех детских площадок, лифтов и проездов паркинга, автоматический учет потребления коммунальных ресурсов и возможность управлять сервисами квартала в одном мобильном приложении).