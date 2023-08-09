«Неометрия» объявила о старте проекта жилого квартала бизнес-класса «1799» в Ростове

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Проект нового жилого квартала в Ростове-на-Дону — «1799» — это проект бизнес-класса, который будет реализован в центральной и самой престижной локации города на улице Пушкинской. 1799 — год рождения великого классика, составляющего «наше все» — А. С. Пушкина, поэтому концептуально проект вдохновлен и навеян творчеством гениального русского поэта. Диапазон цены квадратного метра на старте продаж — от 129 до 204 тысяч рублей.
«Жизнь в новом издании» — таким девизом вдохновились создатели проекта, положившие в основу концепции «1799» философию Cittaslow, для которой создание гармонии между человеком и окружающей средой является главным постулатом, и где все внимание сконцентрировано на качестве жизни и приверженности сохранению культурного наследия.
Жилой квартал разместится в самом начале легендарной Пушкинской улицы в Ростове-на-Дону, которая давно стала любимым местом для горожан и гостей города. Ведь именно на этой улице в полной мере ощущается особый колорит исторической старины: с ее старинными фасадами, живописными двориками, зелеными скверами, изысканными ресторанами и уютными кафе, музеями и достопримечательностями. Исторический колорит и современный комфорт прекрасно дополняют друг друга, жить в таком месте — значит на себе ощущать гармонию высокой динамики центра, включенность в культурный контекст и при этом пользоваться всеми возможностями современной транспортной и социальной инфраструктуры.
По проекту жилой квартал «1799» займет площадь 2,5 гектара, где планируется построить четыре 10-этажных здания. Архитектурное зонирование и умеренная этажность позволят органично встроить их в окружающую среду. Благоустройство территории ЖК «1799» будет выполнено с таким расчетом, чтобы каждому жителю нашлось занятие и по возрасту, и по интересам. Так, для любителей спорта предусмотрены воркаут-площадки, зона единоборств и многое другое. А для любителей отдыха на свежем воздухе — коворкинг, зоны отдыха и лежаки под навесами. С особой тщательностью продумана планировка детских зон, где предусмотрено все, что необходимо ребенку для игр и развития: горки на рельефе местности, балансиры, качели, песочницы и многое другое. Старшее поколение тоже найдет для себя возможности спокойного отдыха, прогулок по озелененной территории, игры в шахматы и т. д. Новый ЖК будет оснащен комплексной системой «умный» дом (видеоконтроль всех детских площадок, лифтов и проездов паркинга, автоматический учет потребления коммунальных ресурсов и возможность управлять сервисами квартала в одном мобильном приложении).
— Ростов-на-Дону является одной из стратегически важных локаций для федерального девелопера «Неометрия». Компания завершает строительство клубного дома премиум-класса «Вместе» в Западном районе, и теперь мы хотим осуществить проект высокого уровня в центральной части города. В жилом квартале «1799» мы воплотим все лучшие решения «Неометрии», которые уже были реализованы в других наших проектах. Уверена, что он станет знаковым объектом для Ростова-на-Дону, в том числе, с точки зрения архитектуры и благоустройства», — отметила генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко.
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