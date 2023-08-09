Оборудование для нового детского хирургического центра в Ростове закупят в 2023 году

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Закупка медицинского оборудования для строящегося детского областного хирургического центра начнется уже в этом году. Поставить и смонтировать основную его часть должны в начале следующего года. Сам центр должны достроить до конца этого года.
Его общая площадь составит 54,5 тысячи квадратных метров. В проект вложили более 14 миллиардов рублей. Сейчас объект готов на 86%, а благоустройство его территории — на 80%.
Василий Голубев уточнил, что центр уже подключен к инженерным сетям. Строительство идет по графику.
Напомним, строительство детского хирургического центра стартовало в 2021 году. Учреждение станет крупнейшим в регионе по хирургическому лечению несовершеннолетних пациентов.