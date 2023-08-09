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Оборудование для нового детского хирургического центра в Ростове закупят в 2023 году

9 августа 2023, 16:39
Фото: 1MI
Закупка оборудования для нового детского хирургического центра в Ростове начнется в этом году
Закупка оборудования для нового детского хирургического центра в Ростове начнется уже в этом году, заявил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Закупка медицинского оборудования для строящегося детского областного хирургического центра начнется уже в этом году. Поставить и смонтировать основную его часть должны в начале следующего года. Сам центр должны достроить до конца этого года.

Его общая площадь составит 54,5 тысячи квадратных метров. В проект вложили более 14 миллиардов рублей. Сейчас объект готов на 86%, а благоустройство его территории — на 80%.

Детский хирургический центр в Ростове-на-Дону построят до начала 2024 года
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Василий Голубев уточнил, что центр уже подключен к инженерным сетям. Строительство идет по графику.

Напомним, строительство детского хирургического центра стартовало в 2021 году. Учреждение станет крупнейшим в регионе по хирургическому лечению несовершеннолетних пациентов.

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