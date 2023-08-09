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Общественные обсуждения пройдут о судьбе территории в центре Ростова-на-Дону

9 августа 2023, 12:17
Фото: pxhere.com
Общественные обсуждения пройдут о судьбе территории в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону проведут общественные обсуждения по документации о планировке территории в центральной части города, говорится в постановлении на сайте городской администрации.

Речь идет об участке в границах улиц Текучева, 14-я линия, проспекта Шолохова, переулка Энергетиков, улицы Варфоломеева и проспекта Театральный. Документ подписала председатель городской Думы Зинаида Неярохина.

Что именно планируется сделать на этой территории, пока не разглашается. Теперь местным жителям предстоит обсудить подготовленный проект.

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Ранее появилась информация, что высотками за 60 миллиардов рублей застроят территории рядом с Ростовским морем. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого ростовчане выступили против застройки «Кумженского» микрорайона.

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