Общественные обсуждения пройдут о судьбе территории в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Речь идет об участке в границах улиц Текучева, 14-я линия, проспекта Шолохова, переулка Энергетиков, улицы Варфоломеева и проспекта Театральный. Документ подписала председатель городской Думы Зинаида Неярохина.
Что именно планируется сделать на этой территории, пока не разглашается. Теперь местным жителям предстоит обсудить подготовленный проект.
Ранее появилась информация, что высотками за 60 миллиардов рублей застроят территории рядом с Ростовским морем. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовчане выступили против застройки «Кумженского» микрорайона.