Почти 80 млн рублей направят на ремонт внутриквартальных проездов в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В текущем году на эти работы выделили почти 80 миллионов рублей, общая площадь, которую нужно отремонтировать, составляет 51,1 тысячи квадратных метров.
На данный момент новый асфальт уже уложен на площади около 14 тысяч квадратных метров. Администрациям районов поручили следить за качеством выполнения работ.
Кроме того, в этом году также предусмотрено финансирование на благоустройство дворов в размере 77,1 миллиона рублей. Из них 50 миллионов рублей являются средствами из областного бюджета, а 27,1 миллиона рублей выделят из городской казны.
Ранее был завершен первый этап капремонта трассы Р-280 у границы Ростовской области с ДНР.