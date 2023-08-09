Поврежденный украинским дроном танкер «Сиг» будут ремонтировать под Ростовом

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
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Updated Сегодня, 14:54
Поврежденный украинским беспилотником танкер «Сиг» решили отбуксировать и отремонтировать в Аксае Ростовской области. Судно отправилось туда еще вчера, 8 августа. Буксировкой занимается корабль «Коневец».
Уточняется, что на борту аварийного судна находятся три сотрудника аварийно-спасательной группы. У них имеются водоотливные насосы, оборудование и запасы сорбента.
Ранее президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ не будут воевать в Ростовской области.