Ростовчане заявили об осыпающемся на тротуар доме на Социалистической

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:47
По их словам, на тротуар падают части фасада, но пострадавших не было. Официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.
Пользователи в комментариях написали, что и в других частях города есть аналогичные проблемы.
«Это далеко не первый дом, который рушится», — заявили ростовчане.
Ранее оперативный штаб создали из-за введенного режима ЧС в Ростове-на-Дону. Его ввели после обрушения углового фрагмента здания на улице Шаумяна.