rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

Изображение материала

Ростовчане заявили об осыпающемся на тротуар доме на Социалистической

9 августа 2023, 04:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на улице Социалистической, 54 начал разрушаться дом, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, на тротуар падают части фасада, но пострадавших не было. Официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.

Пользователи в комментариях написали, что и в других частях города есть аналогичные проблемы.

Бастрыкин назначил проверку из-за обрушившегося дома в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

«Это далеко не первый дом, который рушится», — заявили ростовчане.

Ранее оперативный штаб создали из-за введенного режима ЧС в Ростове-на-Дону. Его ввели после обрушения углового фрагмента здания на улице Шаумяна.

Читайте также:
Бастрыкин назначил проверку из-за обрушившегося дома в Ростове-на-ДонуАварийный дом частично обрушился на Станиславского в Ростове-на-Дону утром 27 июняОбрушившееся дерево проломило крышу жилого дома в Ростове на Шаумяна
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествия#Дом#Фасад#Тротуар#Социалистическая#Пострадавшие#Информация#Комментарии#Оперативный штаб#Рушится#Город#Режим ЧС#Обрушение#Улица Шаумяна
Подпишитесь
В Ростове детей обвинили в ЧП на Гребном канале, а жители бунтуют без электричества
Вчера, 15:38
Эксперт рассказал о решении национализировать активы концерна «Покровский» в Ростове
Вчера, 15:41
Капитана полиции осудили за попытку обмануть преступницу в Ростове-на-Дону
Вчера, 14:45
Политолог Абросимов заявил, что Украина попытается применить ракеты SCALP по Ростову
Вчера, 13:35
В Ростове детей обвинили в ЧП на Гребном канале, а жители бунтуют без электричества
Вчера, 15:38
Хот-доги и кружевные трусики: за что судились компании Ростовской области в июле
Вчера, 10:50