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Ростовчанки заявили, что их мужчины должны зарабатывать не менее 150 тыс рублей

9 августа 2023, 06:56
Фото: fxquadro/freepik.com
Ростовчанки заявили, что их мужчины должны зарабатывать не менее 150 тыс рублей
В Ростове-на-Дону мужчины должны зарабатывать от 150 тысяч рублей в месяц, следует из проведенного RostovGazeta опроса.

Редакция опросила женское население города и поинтересовалась, какой доход должны иметь их мужчины. Тема оказалась довольно оживленной и поступили десятки комментариев.

Самым распространенным ответом оказались 150 тысяч рублей, а это в три раза больше, чем средняя зарплата по городу.

«Должен получать от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, иначе никакого развития не будет, от зарплаты и до зарплаты», — заявили ростовчанки. Аналогичные подсчеты оказались и у других опрошенных.

Ростовстат заявил о росте зарплаты на 15,6% в Ростовской области в 2023 году
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«Если один ребенок — 100 тысяч рублей, два ребенка — 150 тысяч, три ребенка — 250 тысяч, четыре ребенка — 400 тысяч. Если родитель один или одна воспитывает детей, то + 30%», — говорится в ответах.

«Ух ты, это где такие зарплаты платят? Скажите я с мужем работать туда пойду…», — заявили ростовчанки.

При этом никто не указал желаемую зарплату меньше 100 тысяч рублей.

Ранее Ростовстат заявил о росте зарплаты на 15,6% в Ростовской области в 2023 году.

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