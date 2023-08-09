Ростовчанки заявили, что их мужчины должны зарабатывать не менее 150 тыс рублей

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Редакция опросила женское население города и поинтересовалась, какой доход должны иметь их мужчины. Тема оказалась довольно оживленной и поступили десятки комментариев.
Самым распространенным ответом оказались 150 тысяч рублей, а это в три раза больше, чем средняя зарплата по городу.
«Должен получать от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, иначе никакого развития не будет, от зарплаты и до зарплаты», — заявили ростовчанки. Аналогичные подсчеты оказались и у других опрошенных.
«Если один ребенок — 100 тысяч рублей, два ребенка — 150 тысяч, три ребенка — 250 тысяч, четыре ребенка — 400 тысяч. Если родитель один или одна воспитывает детей, то + 30%», — говорится в ответах.
«Ух ты, это где такие зарплаты платят? Скажите я с мужем работать туда пойду…», — заявили ростовчанки.
При этом никто не указал желаемую зарплату меньше 100 тысяч рублей.
Ранее Ростовстат заявил о росте зарплаты на 15,6% в Ростовской области в 2023 году.