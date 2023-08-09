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Ростовская АЭС поддержала участников спортивной игры «Юный десантник»

9 августа 2023, 12:01
Фото: Ростовская АЭС
Более 100 донских школьников от 8 до 17 лет из городов и районов области приняли участие в трехдневных сборах, которые прошли в рамках военно-патриотической спортивной игры «Юный десантник».

Местом дислокации палаточного лагеря «юных десантников» по выбору организаторов мероприятия — областной Федерации рукопашного боя совместно с Союзом десантников Волгодонска — стал один из берегов местной реки в районе х. Рябичи Волгодонского района. Активную поддержку в проведении военно-патриотической детской спортивной игры оказала Ростовская АЭС.

Наставниками для юных участников игры стал практически весь тренерский состав Федерации рукопашного боя, а роль и задачи инструкторов взяли на себя члены Союза десантников.

Фото: Ростовская АЭС

Каждый день под руководством опытных наставников ребята из отрядов «Гвардейцы» и «Летчики» осваивали практические навыки «науки побеждать»: учились метать муляжи гранат и ножей, разбирать и собирать автомат, стрелять из пневматических винтовок, пользоваться противогазом, рыть окопы и оказывать первую помощь условно пострадавшему. В программу соревнований, помимо занятий по физической и строевой подготовке, несения нарядов и стояния в карауле, входила также историческая викторина.

Но самым главным, по словам «юных десантников», стало умение сохранить свое знамя. «Самое главное для отряда — это знамя. Его потеря означает гибель всего подразделения. Мы очень старались, чтобы флаг не попал в руки нашего условного противника», — рассказывают участники военно-патриотической игры.

Фото: Ростовская АЭС

Все соревнования и тренировки проходили под бдительным контролем наставников, среди которых были известные в Волгодонске спортсмены и ветераны боевых действий: чемпионка мира по рукопашному бою Анна Новикова, ее тренер, руководитель Федерации рукопашного боя, в прошлом боевой офицер-десантник, а ныне председатель Союза десантников Волгодонска, депутат городской Думы, работник Ростовской АЭС Андрей Парыгин, Кавалер Ордена Мужества, участник трех вооруженных конфликтов, Гвардии старший сержант запаса ВДВ Анатолий Герасимов. А вечерами у костра наставники проводили с ребятами беседы о главном — любви к Родине и готовности встать на ее защиту, и конечно, пели песни под гитару.

Фото: Ростовская АЭС

— Ростовская атомная станция и профсоюзный комитет предприятия помогли в решении вопросов обустройства лагеря, учебных площадок, организации питания. Это отличная идея — учить ребят с детских лет чувствовать ответственность за будущее своей страны, думать о ее безопасности и быть морально и физически готовым ее защитить. Нам, атомщикам, эта идея очень близка и понятна, — отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

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