Ростовская АЭС поддержала участников спортивной игры «Юный десантник»

Все соревнования и тренировки проходили под бдительным контролем наставников, среди которых были известные в Волгодонске спортсмены и ветераны боевых действий: чемпионка мира по рукопашному бою Анна Новикова, ее тренер, руководитель Федерации рукопашного боя, в прошлом боевой офицер-десантник, а ныне председатель Союза десантников Волгодонска, депутат городской Думы, работник Ростовской АЭС Андрей Парыгин, Кавалер Ордена Мужества, участник трех вооруженных конфликтов, Гвардии старший сержант запаса ВДВ Анатолий Герасимов. А вечерами у костра наставники проводили с ребятами беседы о главном — любви к Родине и готовности встать на ее защиту, и конечно, пели песни под гитару.