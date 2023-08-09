Рыбный морг нашли у 54-летнего жителя Таганрога Ростовской области

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Сотрудники ФСБ нашли пять тонн замороженной рыбы в частном доме жителя Таганрога. 54-летний местный житель завез к себе во двор на улице Ломакина рефрижераторы. В холодильники он сгрузил свежемороженую рыбу без маркировки, а также вяленых судака и тарань.
Mash пишет, что по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Официальных подробностей происшествия пока не поступало.
Информация об инциденте уточняется.
Ранее рыбаки пожаловались на безнаказанность браконьеров в Ростовской области.