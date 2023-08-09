Рыбный морг нашли у 54-летнего жителя Таганрога Ростовской области

Сотрудники ФСБ нашли пять тонн замороженной рыбы в частном доме жителя Таганрога. 54-летний местный житель завез к себе во двор на улице Ломакина рефрижераторы. В холодильники он сгрузил свежемороженую рыбу без маркировки, а также вяленых судака и тарань.