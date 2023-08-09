rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Изображение материала

Рыбный морг нашли у 54-летнего жителя Таганрога Ростовской области

9 августа 2023, 15:29
Фото: pxhere.com
Рыбный морг нашли у 54-летнего жителя Таганрога Ростовской области
Сотрудники ФСБ нашли в частном доме 54-летнего жителя Таганрога рефрижератор с тоннами замороженной рыбы, пишут Telegram-каналы.

Сотрудники ФСБ нашли пять тонн замороженной рыбы в частном доме жителя Таганрога. 54-летний местный житель завез к себе во двор на улице Ломакина рефрижераторы. В холодильники он сгрузил свежемороженую рыбу без маркировки, а также вяленых судака и тарань.

Mash пишет, что по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Браконьеры в Ростовской области выловили дельфина
Узнать подробнее

Официальных подробностей происшествия пока не поступало.

Информация об инциденте уточняется.

Ранее рыбаки пожаловались на безнаказанность браконьеров в Ростовской области.

Читайте также:
Рыбаки пожаловались на безнаказанность браконьеров в Ростовской областиБраконьер в Ростовской области выловил редкие рыбы на 5 млн рублейДонские пограничники заподозрили коллег из ДНР в «слабом контроле» за браконьерами
#Алина Заярная#Фсб#Происшествие в Ростовской области#Происшествие#Происшествия#Новости#Таганрог#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростове нашли фантомное метро и с надеждой ждут возвращения ливней с градом
Сегодня, 14:59
Юрист Габович заявил, что скорая помощь останется бесплатной для ростовчан
Сегодня, 15:54
Урбанист Зайцев призвал законсервировать исторический центр Ростова
Сегодня, 15:30
Ворошиловский мост реконструируют в Ростове для линии скоростного трамвая
Сегодня, 16:00
Молния ударила в крупный склад в Ростовской области, спровоцировав пожар
Сегодня, 16:27
Депутат Полякова рассказала, откуда в Ростовской области появились озера из фекалий
Сегодня, 11:35