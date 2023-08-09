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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней до 11 августа

9 августа 2023, 06:29
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней до 11 августа
Жителям Ростовской области стоит готовиться к неблагоприятной погоде, которая может сохраниться до 11 августа, сообщили в региональном УМЧС.

С 9 августа в регионе будет действовать штормовое предупреждение, которое продлится до 11 числа. Причиной является прогноз ливней в сочетании с грозой и градом.

Жителям региона стоит учитывать, что ветер усилится до 23 метров в секунду. Ранее при аналогичной скорости падали деревья и срывало крыши домов.

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Добавим, что в среду, 9 августа, температура составит 35 градусов, но к пятнице она опустится до 29 градусов. На следующей неделе снова будет жара до 32 градусов.

Ранее улицу Профсоюзную затопило в Ростове-на-Дону во время ливней днем 28 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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