Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней до 11 августа

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
С 9 августа в регионе будет действовать штормовое предупреждение, которое продлится до 11 числа. Причиной является прогноз ливней в сочетании с грозой и градом.
Жителям региона стоит учитывать, что ветер усилится до 23 метров в секунду. Ранее при аналогичной скорости падали деревья и срывало крыши домов.
Добавим, что в среду, 9 августа, температура составит 35 градусов, но к пятнице она опустится до 29 градусов. На следующей неделе снова будет жара до 32 градусов.
Ранее улицу Профсоюзную затопило в Ростове-на-Дону во время ливней днем 28 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.