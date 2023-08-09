«Собери ребенка в школу»: в рамках акции ЕР уже 55 тыс детей получили школьные наборы

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
К 1 сентября детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям из новых регионов вручают рюкзаки со всем необходимыми для школы.
Партия «Единая Россия» организовала более 4 тысяч пунктов приема школьных принадлежностей, спортивной одежды и канцелярских товаров по всей стране, чтобы каждый желающий мог принять участие в акции «Собери ребенка в школу». Выдача школьных наборов осуществляется через региональные отделения партии, штабы общественной поддержки и общественные приемные. В новых регионах — через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, исполкомы партии и в сотрудничестве с фондом «Ридовка Помогает!».
Более 55 тысяч детей уже получили помощь в рамках инициативы, и планируется обеспечить школьными наборами около 200 тысяч детей. Особое внимание уделяется детям, чьи родители находятся на фронте, так как они нуждаются в дополнительной поддержке. В рамках общественной поддержки организуются мероприятия для детей и вручаются подарки к началу учебного года. Также здесь можно подать заявку на получение адресной помощи, подчеркнул Александр Сидякин, глава центрального исполкома партии.
Накануне подобные мероприятия уже прошли во Владимирской, Нижегородской и Свердловской областях и других регионах. В них также приняли участие дети из многодетных и нуждающихся семей. В новых регионах уже 14 тысяч детей получили рюкзаки от «Единой России» к Дню знаний. Партия также передает школам учебники и книги для библиотек.
Потребности каждого населённого пункта прорабатываются отдельно. Собирается информацию о том, скольким детям нужна помощь, в чём особенно нуждаются школы. Помимо этого, «Единая Россия» активно участвует в программе по восстановлению школ в новых регионах.
Александр Сидякин также подчеркнул, что многие здания в населенных пунктах нуждаются в капитальном ремонте. Волонтеры партии помогают подготовить эти объекты к 1 сентября. Жители могут предложить включить объекты, требующие ремонта и благоустройства, в региональные блоки народной программы «Единой России» на встречах с кандидатами от партии, сообщается на сайте партии ER.RU.
Акцию, несколько лет назад инициированную «Единой Россией», в Ростовской области проводят из года в год. Также к участию присоединяются общественные организации. Например, Ростовское отделение «Союза женщин России» передало новые школьные ранцы и канцелярские принадлежности многодетной семье Косенко, проживающей в Кировском районе донской столицы.
«Подготовка к новому учебному году очень важна для всех семей, в которых воспитываются учащиеся. И „Собери ребенка в школу“ стала без преувеличения узнаваемой и востребованной акцией», — обратила внимание руководитель донского представительства «Союза женщин России», координатор федерального партийного проекта «Новая школа» в Ростовской области, депутат Госдумы Лариса Тутова.
Кроме того, в Ростовской области из года в год проводится «родительская приемка», когда накануне Дня знаний готовность школ оценивают депутаты и активные жители муниципалитетов.
Добавим, тема семьи, материнства и детства отражена в народной программе «Единой России», которую партия сформировала вместе с жителями Ростовской области в 2021 году.