«Собери ребенка в школу»: в рамках акции ЕР уже 55 тыс детей получили школьные наборы

Более 55 тысяч детей уже получили помощь в рамках инициативы, и планируется обеспечить школьными наборами около 200 тысяч детей. Особое внимание уделяется детям, чьи родители находятся на фронте, так как они нуждаются в дополнительной поддержке. В рамках общественной поддержки организуются мероприятия для детей и вручаются подарки к началу учебного года. Также здесь можно подать заявку на получение адресной помощи, подчеркнул Александр Сидякин, глава центрального исполкома партии.