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Стало известно, когда и где пройдет фестиваль «Донская уха» в Ростовской области

9 августа 2023, 18:14
Фото: Правительство Ростовской области
Фестиваль "Донская уха" пройдет 2 сентября в Багаевском районе Ростовской области
Фестиваль «Донская уха» пройдет 2 сентября в Багаевском районе Ростовской области, сообщили местные власти.

В Ростовской области в очередной раз состоится фестиваль «Донская уха». В этом году он пройдет в станице Багаевской в субботу, 2 сентября. Организаторы рассказали, что уже запланировали торжественное открытие, приготовление и дегустацию ухи, выступление сценических коллективов и хоров.

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Также на мероприятии будут представлены мастер-классы, игровые площадки для детей и книжные выставки.

В прошлом году фестиваль посетили множество жителей региона. Однако большинство жаловались на плохое дорожное обеспечение. Из-за него дорога на фестиваль и с него занимала не меньше двух часов.

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#Алина Заярная#Фестиваль "Донская уха" в Ростовской области#Фестивали в Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область
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