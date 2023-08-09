Стало известно, когда и где пройдет фестиваль «Донская уха» в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
В Ростовской области в очередной раз состоится фестиваль «Донская уха». В этом году он пройдет в станице Багаевской в субботу, 2 сентября. Организаторы рассказали, что уже запланировали торжественное открытие, приготовление и дегустацию ухи, выступление сценических коллективов и хоров.
Также на мероприятии будут представлены мастер-классы, игровые площадки для детей и книжные выставки.
В прошлом году фестиваль посетили множество жителей региона. Однако большинство жаловались на плохое дорожное обеспечение. Из-за него дорога на фестиваль и с него занимала не меньше двух часов.