Стало известно, когда и где пройдет фестиваль «Донская уха» в Ростовской области

В Ростовской области в очередной раз состоится фестиваль «Донская уха». В этом году он пройдет в станице Багаевской в субботу, 2 сентября. Организаторы рассказали, что уже запланировали торжественное открытие, приготовление и дегустацию ухи, выступление сценических коллективов и хоров.