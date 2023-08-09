Трамвай с пассажирами задымился в Ростове-на-Дону днем 9 августа

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Трамвай двигался по улице Максима Горького в направлении Центрального Рынка и во время движения водитель почувствовал запах дыма, после чего остановился и высадил пассажиров.
«При визуальном осмотре было обнаружено задымление технологического люка в 1 тележке. Очаг задымления ликвидировал прибывший на место происшествия пожарный наряд», — рассказали в администрации и уточнили, что пострадавших нет.
Пользователи в комментариях предположили, что причиной может быть очень жаркая погода.
«Эти трамваи убрать пора, у нас в Нахичевани новые исчезли, приходится ездить на старых. В них жарко и не комфортно, высокие ступени», — пожаловались горожане.
«Жара не щадит никого», — заявили ростовчане.
Ранее из-за жары в трамваях в Таганроге начали ломаться кондиционеры.