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Трамвай с пассажирами задымился в Ростове-на-Дону днем 9 августа

9 августа 2023, 13:45
Фото: t.me/rostov_glavniy
Ростовчане заявили о загоревшемся на ходу трамвае в центре города днем 9 августа
В Ростове-на-Дону в среду, 9 августа, произошло задымление в трамвайном вагоне, сообщили в городской администрации.

Трамвай двигался по улице Максима Горького в направлении Центрального Рынка и во время движения водитель почувствовал запах дыма, после чего остановился и высадил пассажиров.

«При визуальном осмотре было обнаружено задымление технологического люка в 1 тележке. Очаг задымления ликвидировал прибывший на место происшествия пожарный наряд», — рассказали в администрации и уточнили, что пострадавших нет.

Пользователи в комментариях предположили, что причиной может быть очень жаркая погода.

Из-за жары в трамваях в Таганроге начали ломаться кондиционеры
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«Эти трамваи убрать пора, у нас в Нахичевани новые исчезли, приходится ездить на старых. В них жарко и не комфортно, высокие ступени», — пожаловались горожане.«Эти трамваи убрать пора, у нас в Нахичевани новые исчезли, приходится ездить на старых. В них жарко и не комфортно, высокие ступени», — пожаловались горожане.
«Эти трамваи убрать пора, у нас в Нахичевани новые исчезли, приходится ездить на старых. В них жарко и не комфортно, высокие ступени», — пожаловались горожане.
Фото: t.me/rostov_glavniy

«Эти трамваи убрать пора, у нас в Нахичевани новые исчезли, приходится ездить на старых. В них жарко и не комфортно, высокие ступени», — пожаловались горожане.

«Жара не щадит никого», — заявили ростовчане.

Ранее из-за жары в трамваях в Таганроге начали ломаться кондиционеры.

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