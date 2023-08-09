Цифровой рубль начнут применять при страховании имущества и медстраховании

«Для ВСК цифровой рубль — это новые возможности. Применение цифрового рубля позволит нам совершенствовать клиентский сервис, оптимизировать внутренние процессы в компании. Спрос на данный цифровой инструмент у россиян во многом будет зависеть от того, насколько правильно будут настроены бизнес-процессы внутри финансовой индустрии. СБП доходит до 30-50% востребованности при покупке страховых продуктов. Использование цифрового рубля нашими клиентами может превысить эту планку. Мы надеемся, что в будущем у нас также появится возможность создавать новые продукты и сервисы уже с помощью цифрового рубля и цифрового кошелька клиента», — отметила Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.