Участникам СВО из Ростовской области помогут субсидиями на ипотеку

Участников спецоперации и членов их семей включили в перечень получателей бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по жилищным кредитам. Также на льготу могут рассчитывать граждане, командированные в новые регионы РФ для работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры.