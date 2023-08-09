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Участникам СВО из Ростовской области помогут субсидиями на ипотеку

9 августа 2023, 15:40
Фото: donland.ru
Участникам СВО из Ростовской области помогут с получением жилищных кредитов
Участников СВО и членов их семей включили в программу субсидирования процентной ставки по жилищному кредиту, сообщили в правительстве Ростовской области.

Участников спецоперации и членов их семей включили в перечень получателей бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по жилищным кредитам. Также на льготу могут рассчитывать граждане, командированные в новые регионы РФ для работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры.

Однако власти уточняют, что для получения субсидии необходимо иметь прописку в Ростовской области и доказать «нуждаемость в улучшении жилищных условий».

В ходе спецоперации пропал 28-летний ростовчанин Максим Попов
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Размер бюджетной субсидии составит до 10% годовых в течение первых пяти лет пользования кредитом. Приобрести жилье можно только на первичном рынке.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО пропал военнослужащий из Ростовской области Максим Косовцов.

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