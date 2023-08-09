Участникам СВО из Ростовской области помогут субсидиями на ипотеку

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Участников спецоперации и членов их семей включили в перечень получателей бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по жилищным кредитам. Также на льготу могут рассчитывать граждане, командированные в новые регионы РФ для работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры.
Однако власти уточняют, что для получения субсидии необходимо иметь прописку в Ростовской области и доказать «нуждаемость в улучшении жилищных условий».
Размер бюджетной субсидии составит до 10% годовых в течение первых пяти лет пользования кредитом. Приобрести жилье можно только на первичном рынке.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО пропал военнослужащий из Ростовской области Максим Косовцов.