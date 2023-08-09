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Урбанист Зайцев призвал законсервировать исторический центр Ростова

9 августа 2023, 15:30
Фото: FunNavigator/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Законсервировать: урбанист объяснил, как сохранить историческую архитектуру в центре
Большая часть центра Ростова была построена еще о революции 1917 года, об этом в интервью корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Рядом с историческими зданиями, если они признаны объектом культурного наследия, невозможно ничего построить, объясняет урбанист.

«Все наши градостроительные регламенты работают в интересах застройщиков. Если бы я был мэром, я бы запретил строить в центре вообще», — заявил Артемий Зайцев.

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Он привел в пример Азов, Таганрог и Краснодар, где успешно применяется консервация исторических поселений. Строить новые здания и сносить старые в их пределах нельзя, можно только реконструировать и ремонтировать.

Ранее RostovGazeta писала о том, что россияне предпочитают жить в историческом центре города.

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