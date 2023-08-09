Урбанист Зайцев призвал законсервировать исторический центр Ростова

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Рядом с историческими зданиями, если они признаны объектом культурного наследия, невозможно ничего построить, объясняет урбанист.
«Все наши градостроительные регламенты работают в интересах застройщиков. Если бы я был мэром, я бы запретил строить в центре вообще», — заявил Артемий Зайцев.
Он привел в пример Азов, Таганрог и Краснодар, где успешно применяется консервация исторических поселений. Строить новые здания и сносить старые в их пределах нельзя, можно только реконструировать и ремонтировать.
Ранее RostovGazeta писала о том, что россияне предпочитают жить в историческом центре города.