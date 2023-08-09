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В Новочеркасске на «красный свет» светофора сбили 59-летнего мужчину 9 августа

9 августа 2023, 09:54
Фото: ГИБДД по РО
В Новочеркасске на «красный свет» светофора сбили 59-летнего мужчину 9 августа
В Новочеркасске сбили 59-летнего мужчину, переходившего улицу на красный сигнал светофора, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В среду, 9 августа, в 07.03 мск на Харьковском шоссе Новочеркасска в районе дома №32А произошло ДТП с участием пешехода.

43-летний водитель Huyndai Accent ехал от улицы Трамвайной к Калинина и сбил 59-летнего мужчину, который решил перейти улицу на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии пешеходу потребовалась помощь врачей, пострадавшего нарушителя ПДД доставили в больницу.

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Теперь полиции необходимо установить обстоятельства аварии.

Ранее кран насмерть сбил женщину-пешехода в Таганроге.

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