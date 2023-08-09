В Новочеркасске на «красный свет» светофора сбили 59-летнего мужчину 9 августа

43-летний водитель Huyndai Accent ехал от улицы Трамвайной к Калинина и сбил 59-летнего мужчину, который решил перейти улицу на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии пешеходу потребовалась помощь врачей, пострадавшего нарушителя ПДД доставили в больницу.