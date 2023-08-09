В Новочеркасске на «красный свет» светофора сбили 59-летнего мужчину 9 августа

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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В среду, 9 августа, в 07.03 мск на Харьковском шоссе Новочеркасска в районе дома №32А произошло ДТП с участием пешехода.
43-летний водитель Huyndai Accent ехал от улицы Трамвайной к Калинина и сбил 59-летнего мужчину, который решил перейти улицу на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии пешеходу потребовалась помощь врачей, пострадавшего нарушителя ПДД доставили в больницу.
Теперь полиции необходимо установить обстоятельства аварии.
Ранее кран насмерть сбил женщину-пешехода в Таганроге.