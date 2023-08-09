В Ростове нашли фантомное метро и с надеждой ждут возвращения ливней с градом

Судно должно быть оборудовано для перевозки не более чем 45 пассажиров, при это масса багажа на одного пассажира будет составлять менее 20 килограммов. Из экипажа на корабле будет находиться два человека. Автономность же плавания «Валдая» должна быть не меньше восьми часов. Скорость хода в зависимости от режима эксплуатации составит от 55 до 65 километров в час.