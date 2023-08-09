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В Ростове нашли фантомное метро и с надеждой ждут возвращения ливней с градом

9 августа 2023, 14:59
Фото: pxhere.com
В Ростове не отказываются от метро и ждут возвращения ливней с градом
В Ростове службы города перевели на повышенный режим работы из-за ухудшения погоды, тем временем власти решили не убирать элементы метро из генплана, а на закупку судна «Валдай 45Р» потратят 177 миллионов рублей.

Проливные дожди после знойной жары

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что все службы города перевели на повышенный режим готовности из-за надвигающейся непогоды. С 9 по 11 августа в городе ожидаются ливни с грозами и сильным ветром. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Экстренные службы сейчас проводят проверку своих сил и средств на случай ликвидации последствий ЧС, вызванных непогодой.

Жителей города просят проявить осторожность и в период бушевания стихии по возможности не выходить из дома.

Жителей города просят проявить осторожность и в период бушевания стихии по возможности не выходить из дома.Жителей города просят проявить осторожность и в период бушевания стихии по возможности не выходить из дома.
Жителей города просят проявить осторожность и в период бушевания стихии по возможности не выходить из дома.
Фото: 1MI
В Ростове службы перевели на повышенный режим готовности из-за ливней 9–11 августа
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Надежда на метро

15 августа состоится очередное заседание городской Думы Ростова. На нем будут обсуждать в том числе изменения в генеральный план города. Они связаны с транспортной инфраструктурой.

Однако обращает внимание факт того, что из генплана решили не убирать элементы, связанные с метрополитеном. Вопрос его строительства уже несколько лет стоит в Ростове.

Глава пресс-службы городской Думы Михаил Добринский заявил журналистам, что метро решили не убирать из генплана по рекомендации министерства транспорта. Таким образом власти оставляют возможность для потенциального строительства метро. Если убрать объекты метрополитена из генплана, там могут построить, например, жилые дома.

Однако и гарантий на строительства крупного транспортного объекта власти пока не дают.

Власти города решили не убирать метро из генплана Ростова
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«Валдай» за 177 миллионов рублей

На сайте государственных закупок появилась информация о покупке АО «Судоходной пассажирской компанией „Дон“» пассажирского судна «Валдай» за 177 миллионов рублей. Всего в будущем планируется купить два таких корабля.

В документах к закупке указывается, что подрядчик должен поставить судно «Валдай 45Р» или его эквивалент не старше 2023 года выпуска. Корабль будет ходить по реке Дон без выхода в Таганрогский залив.

На сайте государственных закупок появилась информация о покупке АО «Судоходной пассажирской компанией „Дон“» пассажирского судна «Валдай» за 177 миллионов рублей.На сайте государственных закупок появилась информация о покупке АО «Судоходной пассажирской компанией „Дон“» пассажирского судна «Валдай» за 177 миллионов рублей.
На сайте государственных закупок появилась информация о покупке АО «Судоходной пассажирской компанией „Дон“» пассажирского судна «Валдай» за 177 миллионов рублей.
Фото: Bestalex/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Судно должно быть оборудовано для перевозки не более чем 45 пассажиров, при это масса багажа на одного пассажира будет составлять менее 20 килограммов. Из экипажа на корабле будет находиться два человека. Автономность же плавания «Валдая» должна быть не меньше восьми часов. Скорость хода в зависимости от режима эксплуатации составит от 55 до 65 километров в час.

Судно поставят в регион не позднее 6 декабря этого года.

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#Алина Заярная#Ливень в Ростове#Госзакупки Ростовской области#Метро в Ростове#ЧС#Речные маршруты в Ростовской области#Гордума
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