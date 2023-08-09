В Ростове нашли фантомное метро и с надеждой ждут возвращения ливней с градом

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что все службы города перевели на повышенный режим готовности из-за надвигающейся непогоды. С 9 по 11 августа в городе ожидаются ливни с грозами и сильным ветром. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
Экстренные службы сейчас проводят проверку своих сил и средств на случай ликвидации последствий ЧС, вызванных непогодой.
Жителей города просят проявить осторожность и в период бушевания стихии по возможности не выходить из дома.
15 августа состоится очередное заседание городской Думы Ростова. На нем будут обсуждать в том числе изменения в генеральный план города. Они связаны с транспортной инфраструктурой.
Однако обращает внимание факт того, что из генплана решили не убирать элементы, связанные с метрополитеном. Вопрос его строительства уже несколько лет стоит в Ростове.
Глава пресс-службы городской Думы Михаил Добринский заявил журналистам, что метро решили не убирать из генплана по рекомендации министерства транспорта. Таким образом власти оставляют возможность для потенциального строительства метро. Если убрать объекты метрополитена из генплана, там могут построить, например, жилые дома.
Однако и гарантий на строительства крупного транспортного объекта власти пока не дают.
На сайте государственных закупок появилась информация о покупке АО «Судоходной пассажирской компанией „Дон“» пассажирского судна «Валдай» за 177 миллионов рублей. Всего в будущем планируется купить два таких корабля.
В документах к закупке указывается, что подрядчик должен поставить судно «Валдай 45Р» или его эквивалент не старше 2023 года выпуска. Корабль будет ходить по реке Дон без выхода в Таганрогский залив.
Судно должно быть оборудовано для перевозки не более чем 45 пассажиров, при это масса багажа на одного пассажира будет составлять менее 20 килограммов. Из экипажа на корабле будет находиться два человека. Автономность же плавания «Валдая» должна быть не меньше восьми часов. Скорость хода в зависимости от режима эксплуатации составит от 55 до 65 километров в час.
Судно поставят в регион не позднее 6 декабря этого года.