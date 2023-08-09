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В Ростове после трагедии на Гребном канале в мае обследовали 800 мобильных трибун

9 августа 2023, 07:33
Фото: СУ СКР по Ростовской области
В Ростове после трагедии на Гребном канале в мае обследовали 800 мобильных трибун
В Ростове после гибели человека и травмирования десятков зрителей на Гребном канале власти проверили 800 мобильных трибун, об этом сообщили местные СМИ.

Портал «Ъ» со ссылкой на пресс-конференцию министра физической культуры и спорта Ростовской области Самвела Аракелян сообщил, что в Ростове обследовали 800 мобильных трибун. Проверку провели ради выявления неисправных и опасных конструкций.

По словам министра, большую часть из сооружений допустили к эксплуатации, небольшая часть нуждается в ремонте, чтобы получить разрешение для дальнейшего использования. Точные цифры глава Минспорта называть не стал, однако добавил, что проверка выявила аварийные сооружения, сейчас эти конструкции собираются демонтировать.

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Напомним, 30 мая во время действия штормового предупреждения на Гребном канале в Ростове опрокинулись зрительские трибуны, под которыми оказались 36 человек. Одна из женщин погибла в результате происшествия, остальные дети и родители, находившиеся на футбольном матче, получили травмы разной степени тяжести.

Несколько месяцев власти искали виновника произошедшего, и сейчас в трагедии решили обвинить детей.

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