В Ростове после трагедии на Гребном канале в мае обследовали 800 мобильных трибун

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Портал «Ъ» со ссылкой на пресс-конференцию министра физической культуры и спорта Ростовской области Самвела Аракелян сообщил, что в Ростове обследовали 800 мобильных трибун. Проверку провели ради выявления неисправных и опасных конструкций.
По словам министра, большую часть из сооружений допустили к эксплуатации, небольшая часть нуждается в ремонте, чтобы получить разрешение для дальнейшего использования. Точные цифры глава Минспорта называть не стал, однако добавил, что проверка выявила аварийные сооружения, сейчас эти конструкции собираются демонтировать.
Напомним, 30 мая во время действия штормового предупреждения на Гребном канале в Ростове опрокинулись зрительские трибуны, под которыми оказались 36 человек. Одна из женщин погибла в результате происшествия, остальные дети и родители, находившиеся на футбольном матче, получили травмы разной степени тяжести.
Несколько месяцев власти искали виновника произошедшего, и сейчас в трагедии решили обвинить детей.