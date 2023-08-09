В Ростове после трагедии на Гребном канале в мае обследовали 800 мобильных трибун

По словам министра, большую часть из сооружений допустили к эксплуатации, небольшая часть нуждается в ремонте, чтобы получить разрешение для дальнейшего использования. Точные цифры глава Минспорта называть не стал, однако добавил, что проверка выявила аварийные сооружения, сейчас эти конструкции собираются демонтировать.