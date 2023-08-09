В Ростове с 15 августа назначат двух глав районных администрации и директора ДИЗО

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В ближайшие дни в Ростове пройдет очередное заседание Гордумы, на котором будут приняты решения по 26 предложенным проектам и инициативам. Среди них три проекта решения касаются назначения на новые должности местных чиновников.
Согласно документам, в Ростове хотят выбрать глав администраций Ленинского и Первомайского района. В качестве кандидатов глава городской администрации Алексей Логвиненко предложил Юлию Мищук и Сергея Ковшикова.
Кроме того, рассматриваются и кадровые решения по штату департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону — директором может стать Ирина Смирягина.
Если их кандидатуры получат одобрение парламентариев, решения вступят в законную силу с 15 августа.
Ранее в Ростове объявили о планах назначить нового начальника МВД.