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В Ростове с 15 августа назначат двух глав районных администрации и директора ДИЗО

9 августа 2023, 09:23
Фото: GennadyL/cc by 4.0/wikimedia.org
В Ростове с 15 августа назначат двух глав районных администрации и директора ДИЗО
В Ростове вынесли на обсуждение кандидатуры чиновников, готовых вступить в должность глав администраций Первомайского и Ленинского районов, а также директора городского ДИЗО, проекты решений появились на портале администрации.

В ближайшие дни в Ростове пройдет очередное заседание Гордумы, на котором будут приняты решения по 26 предложенным проектам и инициативам. Среди них три проекта решения касаются назначения на новые должности местных чиновников.

Согласно документам, в Ростове хотят выбрать глав администраций Ленинского и Первомайского района. В качестве кандидатов глава городской администрации Алексей Логвиненко предложил Юлию Мищук и Сергея Ковшикова.

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Кроме того, рассматриваются и кадровые решения по штату департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону — директором может стать Ирина Смирягина.

Если их кандидатуры получат одобрение парламентариев, решения вступят в законную силу с 15 августа.

Ранее в Ростове объявили о планах назначить нового начальника МВД.

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