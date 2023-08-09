В Ростове службы перевели на повышенный режим готовности из-за ливней 9–11 августа

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:57
В среду, 9 августа, Алексей Логвиненко напомнил, что в регионе действует штормовое предупреждение, а в ближайшие трое суток, с 9 по 11 августа, в Ростове ожидаются ливни, сопровождающиеся грозами и сильным ветром.
Глава администрации Ростова объявил, что из-за погодных условий экстренные и коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности. Они также должны провести проверку собственных сил и средств для ликвидации последствий ЧС, вызванных непогодой.
«Жителей при штормовом предупреждении прошу соблюдать меры личной безопасности», — сказано в сообщении.
Ранее жителям Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сорокаградусной жары.