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В Ростове службы перевели на повышенный режим готовности из-за ливней 9–11 августа

9 августа 2023, 07:54
Фото: pxhere.com
В Ростове службы перевели на повышенный режим готовности из-за ливней 9–11 августа
В Ростове службы перевели на повышенный режим готовности из-за гроз и дождей с 9 по 11 августа, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В среду, 9 августа, Алексей Логвиненко напомнил, что в регионе действует штормовое предупреждение, а в ближайшие трое суток, с 9 по 11 августа, в Ростове ожидаются ливни, сопровождающиеся грозами и сильным ветром.

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней до 11 августа
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Глава администрации Ростова объявил, что из-за погодных условий экстренные и коммунальные службы Ростова перевели в режим повышенной готовности. Они также должны провести проверку собственных сил и средств для ликвидации последствий ЧС, вызванных непогодой.

«Жителей при штормовом предупреждении прошу соблюдать меры личной безопасности», — сказано в сообщении.

Ранее жителям Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сорокаградусной жары.

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