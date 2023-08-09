В Ростовской области планируют разработать новый закон о молодых специалистах

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал в Таганроге, где эксперты пытались выяснить, как ликвидировать дефицит рабочих и повысить значения средних зарплат дончан.
По оценке министра труда региона Елены Елисеевой, решением может стать трехстороннее соглашение между властями региона, федерацией профсоюзов и союзом работодателей. Сейчас к нему присоединились более 40% донских организаций. Также существуют социальные контракты, позволяющие повысить доходы семьи вдвое.
Кроме того, сообщается, что вузы уже увеличили квоты для подготовки специалистов дефицитных специальностей — инженеров, техников и других рабочих профессий. Однако для увеличения числа последних вузов также считают необходимых организовать переподготовку и программы повышения квалификации.
Потому системным решением проблемы власти считают закон о молодых специалистах, который бы включал в себя комплекс мер для социальной поддержки дефицитных профессионалов. В том числе поддержку «целевиков», выплату «подъемных» средств, ежемесячные доплаты в течение первых трех лет работы по специальности.
Губернатор Голубев поручил проработать предложенные инициативы и создать проект предложения.
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