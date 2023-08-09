rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Изображение материала

В Ростовской области планируют разработать новый закон о молодых специалистах

9 августа 2023, 11:29
Фото: donland.ru
В Ростовской области планируют разработать новый закон о молодых специалистах
В Ростовской области собираются разработать новый закон о молодых специалистах, об этом сообщили на портале правительства.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал в Таганроге, где эксперты пытались выяснить, как ликвидировать дефицит рабочих и повысить значения средних зарплат дончан.

По оценке министра труда региона Елены Елисеевой, решением может стать трехстороннее соглашение между властями региона, федерацией профсоюзов и союзом работодателей. Сейчас к нему присоединились более 40% донских организаций. Также существуют социальные контракты, позволяющие повысить доходы семьи вдвое.

Кроме того, сообщается, что вузы уже увеличили квоты для подготовки специалистов дефицитных специальностей — инженеров, техников и других рабочих профессий. Однако для увеличения числа последних вузов также считают необходимых организовать переподготовку и программы повышения квалификации.

Депутат Федяев призвал принять закон о запрете склонения к аборту в Ростове
Узнать подробнее

Потому системным решением проблемы власти считают закон о молодых специалистах, который бы включал в себя комплекс мер для социальной поддержки дефицитных профессионалов. В том числе поддержку «целевиков», выплату «подъемных» средств, ежемесячные доплаты в течение первых трех лет работы по специальности.

Губернатор Голубев поручил проработать предложенные инициативы и создать проект предложения.

Ранее власти рассказали, почему в Ростове на маршрутах не хватает автобусов.

Читайте также:
Какие законы подписал Путин 31 июля и как это отразится на жителях Ростовской областиГосдума приняла закон о лесополосах, предложенный депутатами Ростовской областиДепутаты Госдумы РФ приняли закон о запрете смены пола
#Надежда Пустяк#Происшествие#Закон#Дефицит кадров#18+#Бизнес и власть#Образование в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Касается каждого
Подпишитесь
В Ростове нашли фантомное метро и с надеждой ждут возвращения ливней с градом
Сегодня, 14:59
Юрист Габович заявил, что скорая помощь останется бесплатной для ростовчан
Сегодня, 15:54
Урбанист Зайцев призвал законсервировать исторический центр Ростова
Сегодня, 15:30
Ворошиловский мост реконструируют в Ростове для линии скоростного трамвая
Сегодня, 16:00
Молния ударила в крупный склад в Ростовской области, спровоцировав пожар
Сегодня, 16:27
Депутат Полякова рассказала, откуда в Ростовской области появились озера из фекалий
Сегодня, 11:35