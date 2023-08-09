В Ростовской области планируют разработать новый закон о молодых специалистах

Потому системным решением проблемы власти считают закон о молодых специалистах, который бы включал в себя комплекс мер для социальной поддержки дефицитных профессионалов. В том числе поддержку «целевиков», выплату «подъемных» средств, ежемесячные доплаты в течение первых трех лет работы по специальности.