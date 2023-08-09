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В Ростовской области с начала купального сезона утонули около 40 жителей

9 августа 2023, 07:03
Фото: pxhere.com
В Ростовской области с начала купального сезона утонули около 40 жителей
В Ростовской области за купальный сезон в донских водоемах погибли 39 местных жителей, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В среду, 9 августа, стало известно, что с начала купального сезона в Ростовской области заплывы закончились гибелью 39 пловцов.

По данным местных властей, основными причинами гибели отдыхающих на Дону становится отсутствие навыка плавания, состояние алкогольного опьянения, а также выбор для купания необорудованных водоемов.

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Жителей призывают проявлять осторожность и выбирать для отдыха оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, не пить алкоголь перед заплывами, а также внимательно следить за детьми.

Напомним, ранее в Ростовской области за выходные утонули четыре человека, еще одного мужчину удалось спасти, когда он решил переплыть реку на спор.

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