В Ростовской области с начала купального сезона утонули около 40 жителей

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В среду, 9 августа, стало известно, что с начала купального сезона в Ростовской области заплывы закончились гибелью 39 пловцов.
По данным местных властей, основными причинами гибели отдыхающих на Дону становится отсутствие навыка плавания, состояние алкогольного опьянения, а также выбор для купания необорудованных водоемов.
Жителей призывают проявлять осторожность и выбирать для отдыха оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, не пить алкоголь перед заплывами, а также внимательно следить за детьми.